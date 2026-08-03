एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए नई योजना, कोरबा में कोल डस्ट और फ्लाई ऐश से ऐसे निपटने की तैयारी
देश के क्रिटिकल पोल्यूटेड शहरों में शामिल छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कहे जाने वाले कोरबा का नाम शामिल है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 3, 2026 at 4:08 PM IST
कोरबा: देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में कोरबा जिले का नाम शामिल है. कोयला खदानों और बिजली उत्पादन करने वाले पावर प्लांट की अधिकता के कारण यहां कोल डस्ट और फ्लाई ऐश के कारण प्रदूषण का ग्राफ काफी बढ़ा हुआ रहता है. बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए जिला प्रशासन ने एक ठोस प्लान बनाया है. प्रशासन ने इसके ठोस तरीके से लागू करने के बात भी कही है.
कोरबा में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए औद्योगिक सड़कों कोको पृथक से चिन्नानपीठ किया गया है. औद्योगिक उपक्रमों को भी इसके जानकारी दी गई है. इसके साथ ही साथ नियमों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं. यह निर्देश लंबे समय से जारी हैं लेकिन इनका ज्यादातर मामलों में पालन नहीं किया जा सकता. अब जिला प्रशासन ने कड़ाई से इन निर्देशों को लागू करने की बातें कही हैं, जिससे कोरबा जिले में प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में आने की कुछ उम्मीद जगी है.
सड़कों का श्रेणीवार विभाजन
प्रशासन ने जिले की सड़कों को अलग-अलग कैटेगरी में विभाजित किया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके. औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उपयोग की जाने वाली सड़कों पर भारी धूल और कचरा जमा होता है, जो पारंपरिक (सामान्य) झाड़ू से साफ नहीं हो पाता. ऐसी सड़कों को विशेष रूप से चिह्नित किया गया है. बालको, एनटीपीसी और एसईसीएल जैसे औद्योगिक उपक्रमों की जवाबदेही तय की गई है. निर्देश जारी किए गए हैं कि धूल के कण सड़कों पर जब जमा हो जाते हैं, तो इनकी मैकेनिक स्वीपिंग की जाए. ताकि धूल को सड़क से खींचकर पूरी साफ किया जा सके.
सामान्य झाड़ू लगाने से यह कण सड़क पर जमा रहते हैं. वाहन चलने पर उड़ते हैं और यह सायकल लगातार रिपीट होता रहता है. मैकेनिकल स्वीपिंग से धूल को उठाने के बाद ठीक तरह से इसका प्रबंध किया जा सकता है.
धूल उड़े तो स्प्रिंकलर और फॉग गन का इस्तेमाल किया जाएगा
ज्यादा धूल उड़ने वाले क्षेत्रों, जिनमे कोयलांचल क्षेत्र कुसमुंडा, इमलीछापर और बालको प्लांट के आसपास का क्षेत्र शामिल है, वहां की सड़कों पर पानी का छिड़काव नियमित तौर पर करने के कार्य योजना बनाई गई है. इसके लिए सामान्य ट्रकों से पानी का छिड़काव करने के बजाय, स्प्रिंकलर के साथ ही फाग गन का उपयोग करने के निर्देश सार्वजनिक उपक्रमों को जारी किए गए हैं. जिन सड़कों और क्षेत्रों में धूल के कणों का उड़ना सबसे ज्यादा समस्या बनता है, वहां फॉग गन का उपयोग कर हवा में नमी बनाई जाएगी, धूल को जमीन पर बैठाया जाएगा जिससे वायु में प्रदूषण का स्तर कम होगा.
पीएम 2.5 सबसे खतरनाक
हवा में लगातार तैरते रहने वाले PM 10 कण (PM 10 कण हवा में मौजूद ऐसे छोटे ठोस या तरल कण हैं जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है) सांस के जरिए लोगों के फेफड़ों तक पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर रहे हैं. जिन्हें रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. हवा में शामिल पीएम 2.5 कण फेफड़ों के सबसे छोटे हिस्सों तक पहुंच जाता है और सीधे रक्तप्रवाह में घुल जाता है.
शरीर की प्राकृतिक फिल्टर प्रणाली (जैसे नाक के बाल) बड़े कणों (पीएम 10) को तो रोक लेती है, लेकिन पीएम 2.5 के सूक्ष्म कणों को नहीं रोक पाती. इसके लंबे समय तक संपर्क में रहने से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, और दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
स्वीपिंग मशीन, स्प्रिंकलर, फॉग गन का होगा इस्तेमाल
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के कोरबा में पदस्थ क्षेत्रीय अधिकारी प्रसन्ना सोनकर ने बताया कि कोरबा जिले में औद्योगिक उपक्रमों के सड़कों को अलग से मार्क किया गया है, खास तौर पर जहां कोल डस्ट उड़ता है. ऐसे जगहों पर स्वीपिंग मशीन और स्प्रिंकलर, फॉग गन के उपयोग से प्रदूषण को कम करने की रणनीति बनाई गई है. सभी औद्योगिक उपक्रमों और कारखानों को निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है.
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