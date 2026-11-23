नोएडा सहित पूरे NCR में वायु प्रदूषण का त्वचा पर भी पड़ रहा गंभीर असर, डॉक्टर ने बताया- कैसे करें बचाव?
नोएडा सहित पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण के चलते लोगों में फेफड़ों और सांस के साथ त्वचा संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल रही है.
Published : November 23, 2026 at 5:37 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा सहित पूरे एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब लोगों के फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा दुष्प्रभाव लोगों की त्वचा पर भी दिखाई देने लगा है. प्रदूषण के साथ मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और वातावरण में बढ़ती शुष्कता के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.
खासकर पहले से एलर्जी, सोरायसिस, एक्जिमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. त्वचा में रूखापन, खुजली, लालिमा, जलन और एलर्जी की शिकायतें लेकर बड़ी संख्या में मरीज त्वचा रोग विशेषज्ञों की ओपीडी में पहुंच रहे हैं. बच्चों में भी पहले से मौजूद एलर्जी की समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है.
बच्चों की त्वचा पर भी दिख रहा प्रदूषण का दुष्प्रभाव
त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक दुबे के मुताबिक, मौजूदा समय में प्रदूषण और मौसम में बदलाव का संयुक्त असर लोगों की त्वचा पर पड़ रहा है. उनकी ओपीडी में इन दिनों त्वचा संबंधी समस्याओं के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. उन्होंने बताया कि प्रदूषण के कारण वातावरण में मौजूद हानिकारक कण त्वचा के संपर्क में आते हैं, जिससे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत यानी स्किन बैरियर प्रभावित होती है. इसके चलते त्वचा में ड्राइनेस बढ़ती है और एलर्जी की आशंका भी अधिक हो जाती है.
डॉ. अभिषेक दुबे ने बताया कि जिन लोगों को पहले से सोरायसिस, एक्जिमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनमें प्रदूषण के कारण लक्षण ज्यादा उभर सकते हैं. ऐसे मरीजों को खुजली, त्वचा पर लाल चकत्ते, जलन और अत्यधिक रूखेपन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है. मौसम में बदलाव के कारण भी त्वचा की नमी प्रभावित होती है, जिससे इन बीमारियों की परेशानी और बढ़ जाती है. बच्चों में भी एलर्जी से जुड़ी समस्याएं बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं.
उन्होंने बताया कि प्रदूषण का त्वचा पर लंबे समय तक असर रहने से कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं. इनमें एलर्जिक रिएक्शन, त्वचा का लाल होना, पिगमेंटेशन और समय से पहले बुढ़ापे के लक्षण यानी प्रीमैच्योर एजिंग प्रमुख हैं. लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण के संपर्क में रहने से त्वचा की चमक और प्राकृतिक नमी प्रभावित हो सकती है. ऐसे में लोगों को त्वचा की देखभाल को भी अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बनाना चाहिए.
प्रदूषण से त्वचा को बचाने के लिए डॉक्टर की खास सलाह
डॉ. अभिषेक दुबे ने लोगों को प्रदूषण के इस दौर में त्वचा की सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है.
1. घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाएं: प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क पहनें। इससे प्रदूषित कणों के संपर्क को कम करने में मदद मिल सकती है.
2. एसपीएफ-50 सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें: घर से बाहर निकलने से पहले कम से कम एसपीएफ-50 वाली सनस्क्रीन जरूर लगाएं. इसे केवल चेहरे पर ही नहीं, बल्कि शरीर के खुले हिस्सों जैसे हाथ, गर्दन और अन्य खुली त्वचा पर भी लगाना चाहिए.
3. हर तीन से चार घंटे में दोबारा लगाएं सनस्क्रीन: केवल एक बार सनस्क्रीन लगाने से पूरे दिन सुरक्षा नहीं मिलती. डॉक्टर के मुताबिक, बाहर रहने के दौरान हर तीन से चार घंटे में सनस्क्रीन दोबारा लगाना जरूरी है. पसीना आने या चेहरा धोने के बाद भी इसे फिर से लगाएं.
4. मॉइश्चराइजर को दिनचर्या में शामिल करें: प्रदूषण और मौसम में बदलाव के कारण त्वचा की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है. ऐसे में नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए.
5. सेरामाइड युक्त मॉइश्चराइजर को दें प्राथमिकता: डॉ. अभिषेक दुबे के मुताबिक, ऐसे मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करना बेहतर है, जिसमें सेरामाइड मौजूद हो. सेरामाइड त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को मजबूत करने और उसकी नमी बनाए रखने में मदद करता है. इससे प्रदूषण और बाहरी वातावरण के कारण कमजोर हुए स्किन बैरियर की मरम्मत में सहायता मिलती है.
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पीड़ित लोगों को सतर्क रहने की जरूरत
डॉ. अभिषेक दुबे ने बताया कि प्रदूषण के मौजूदा स्तर को देखते हुए पहले से त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. खासकर सोरायसिस, एक्जिमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस के मरीज अपनी त्वचा में होने वाले बदलावों को नजरअंदाज न करें. बच्चों में एलर्जी या त्वचा पर बार-बार खुजली और लालिमा की समस्या होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए.
डॉक्टर का कहना है कि प्रदूषण से पूरी तरह बचना फिलहाल मुश्किल हो सकता है, लेकिन नियमित सावधानी, सही स्किन केयर और त्वचा की नमी बनाए रखकर इसके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सकता है. ऐसे समय में त्वचा की देखभाल केवल खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि त्वचा को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए भी बेहद जरूरी है.
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