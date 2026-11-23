ETV Bharat / state

नोएडा सहित पूरे NCR में वायु प्रदूषण का त्वचा पर भी पड़ रहा गंभीर असर, डॉक्टर ने बताया- कैसे करें बचाव?

प्रदूषण के चलते अस्पतालों में त्वचा रोगियों की बढ़ रही संख्या. ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा सहित पूरे एनसीआर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण का असर अब लोगों के फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका सीधा दुष्प्रभाव लोगों की त्वचा पर भी दिखाई देने लगा है. प्रदूषण के साथ मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और वातावरण में बढ़ती शुष्कता के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं.

खासकर पहले से एलर्जी, सोरायसिस, एक्जिमा और एटॉपिक डर्मेटाइटिस जैसी क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ गई है. त्वचा में रूखापन, खुजली, लालिमा, जलन और एलर्जी की शिकायतें लेकर बड़ी संख्या में मरीज त्वचा रोग विशेषज्ञों की ओपीडी में पहुंच रहे हैं. बच्चों में भी पहले से मौजूद एलर्जी की समस्या बढ़ती दिखाई दे रही है.