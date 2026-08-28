बिलासपुर में बड़ा हवाई हादसा टला, रनवे पर विमान का टायर फटा, बाल बाल बची यात्रियों की जान
शुक्रवार को बिलासपुर एयरपोर्ट पर 37 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई. संजय यादव की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 28, 2026 at 8:08 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में एक बड़ा विमान हादसा टल गया. यहां शुक्रवार 28 अगस्त को बिलासा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त विमान का टायर फट गया. विमान में कुल 37 यात्री सवार थे. अलायंस एयर की फ्लाइट जब दिल्ली से बिलासपुर पहुंची, तभी यह हादसा हुआ.
विमान में 37 यात्री थे सवार
जानकारी के मुताबिक दिल्ली से उड़ान भरकर बिलासपुर आने वाली अलायंस एयर की दिल्ली-बिलासपुर फ्लाइट 9i613 (VT-UDA) अपने निर्धारित समय 1.30 बजे बिलासा एयरपोर्ट में लैंड कर रही थी. लैंड करते वक्त रनवे पर ही अचानक विमान के लैंडिंग गियर का टायर फट गया. विमान में 37 यात्री सवार थे.
यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया
घटना के बाद विमान में सवार यात्री दहशत में आ गए आनन-फानन में एयरपोर्ट और सुरक्षा टीम ने सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाला. हादसे के बाद बिलासपुर से प्रयागराज जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया है. फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त विमान रनवे पर ही खड़ी है. विमानन कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तकनीकी टीम को सूचना दे दी गई है.
दिल्ली की टेक्निकल टीम करेगी जांच
दिल्ली से टेक्निकल टीम के आने के बाद दुर्घटनाग्रस्त विमान के मेंटनेंस और रनवे को क्लियर करने का काम किया जाएगा. माना जा रहा है. आने वाले एक दो दिन तक बिलासा एयरपोर्ट पर विमान सेवा संचालित नहीं सकेगी. अभी फिलहाल इस घटना के बाद बिलासपुर से आगे जाने वाली फ्लाइट को अलाइंस एयर द्वारा रद्द कर दिया गया है. दिल्ली,अंबिकापुर जबलपुर प्रयागराज जैसे शहरों के लिए बिलासपुर से एलायंस एयर विमान सेवा संचालित करती है.