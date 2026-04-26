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भोपाल से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द, एयरपोर्ट पर बनी हंगामे की स्थिति

यह फ्लाइट मुंबई से निर्धारित समय से देरी से रवाना हुई थी और दोपहर करीब 3:30 बजे भोपाल पहुंची. पहले से ही देरी झेल रहे यात्रियों को उम्मीद थी कि वापसी की उड़ान जल्द रवाना होगी, लेकिन तकनीकी जांच के दौरान विमान में खराबी सामने आई. इसके बाद सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए फ्लाइट को टेक्निकल ग्राउंड कर दिया गया.

भोपाल: राजधानी के राजा भोज एयरपोर्ट पर रविवार को एयर इंडिया की मुंबई-भोपाल-मुंबई रूट पर संचालित फ्लाइट को तकनीकी खराबी के चलते अचानक रद्द करना पड़ा. इस वजह से करीब 175 यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई और एयरपोर्ट पर लंबे समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही. यात्रियों के हंगामे की भी सूचना मिली है. जानकारी के मुताबिक संबंधित फ्लाइट मुंबई से भोपाल पहुंची थी, लेकिन यहां तकनीकी समस्या सामने आने के बाद इसे आगे के लिए रद्द कर दिया गया.

फ्लाइट रद्द होने से भोपाल से मुंबई जाने वाले करीब 175 यात्रियों की यात्रा अचानक रुक गई. इनमें कई यात्री ऐसे भी थे जिनकी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी. अचानक हुए इस बदलाव से यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति

फ्लाइट रद्द होने की सूचना मिलने पर कुछ यात्रियों ने नाराजगी जाहिर की. एयरपोर्ट पर हंगामे की भी खबर सामने आई. हालांकि प्रशासन या एयरलाइन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. यात्रियों का आरोप था कि उन्हें समय पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई, जिससे असमंजस और बढ़ गया. फिलहाल एयर इंडिया की ओर से तकनीकी खराबी को ही फ्लाइट रद्द होने की वजह बताया गया है. लेकिन खराबी किस प्रकार की थी, इसे लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. राजा भोज एयरपोर्ट अथॉरिटी के डायरेक्टर रामजी अवस्थी का कहना है कि जल्द ही इस मामले में पूरा अपडेट जारी किया जाएगा.

वैकल्पिक व्यवस्था पर नजर

सूत्रों के अनुसार, प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ान या रिफंड की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. हालांकि देर रात तक सभी यात्रियों को स्पष्ट समाधान नहीं मिल सका था. तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट रद्द होने की इस घटना ने एक बार फिर एयरलाइंस की संचालन व्यवस्था और यात्रियों को समय पर जानकारी देने के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.