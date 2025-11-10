ETV Bharat / state

रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ी एयर इंडिया की पहली फ्लाइट, सारी सीटें फुल

रीवा ने आसमान में उड़ना शुरू किया. रीवा-दिल्ली फ्लाइट को ढोल-नगाड़ों के साथ शुभारंभ किया. जल्द ही और फ्लाइट उड़ेंगी.

Rewa to Delhi flight start
रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ी एयर इंडिया की पहली फ्लाइट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 6:13 PM IST

4 Min Read
रीवा : रीवा के लिए सोमवार 10 नवंबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया. रीवा-दिल्ली के लिए ATR-72 ने उड़ान भरी तो विंध्य इलाके में खुशी की लहर दौड़ी. पहले दिन ही फ्लाइट की सभी सीट फुल रहीं. फ्लाइट उड़ने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पत्र के माध्यम से संदेश दिया. एयरपोर्ट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में भोपाल से वर्चुअली जुड़कर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हवाई यात्रा का शुभारंभ किया.

सप्ताह में 03 दिन उड़ेगी रीवा-दिल्ली फ्लाइट

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "रीवा से अब दिल्ली दूर नहीं है. रीवा-दिल्ली विमान सेवा के आरंभ होने से विंध्य क्षेत्र के विकास के नए द्वार खुल रहे हैं. जिस क्षेत्र में एक समय रेल नहीं मिलती थी, आज वहां से विमान सेवा आरंभ हो रही है." मुख्यमंत्री ने भोपाल से रीवा दिल्ली विमान सेवा का रिमोट से बटन दबाकर वर्चुअली शुभारंभ किया. रीवा से ATR- 72 विमान अब रीवा से दिल्ली के लिए सप्ताह मे 03 दिन उड़ान भरेगा. ये प्लेन 2 घंटे में यात्री दिल्ली पहुंचेगा.

रीवा-दिल्ली फ्लाइट का ढोल-नगाड़ों के साथ शुभारंभ (ETV BHARAT)

पूरे विंध्य को मिलेगा हवाई सेवा का लाभ

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "मध्य प्रदेश ने एविएशन क्षेत्र में पूरे देश में अग्रणी स्थिति बनाई है. रीवा पूर्वी मध्यप्रदेश का प्रमुख औद्योगिक और धार्मिक केन्द्र है. खनिज संपदा और उद्योगों से समृद्ध यह क्षेत्र मां शारदा धाम मैहर व चित्रकूट की आस्था से जुड़ा है. इस विमान सेवा से बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, खजुराहो और अमरकंटक से भी कनेक्विटी बढ़ेगी. शीघ्र ही सीधी तथा सिंगरौली भी विमान सेवा से जुड़ेगा. इस क्षेत्र को हेलीकाप्टर सर्विस का भी लाभ मिलेगा."

Rewa to Delhi flight start
रीवा एयरपोर्ट परिसर में कार्यक्रम (ETV BHARAT)

रीवा से दिल्ली के लिए प्लेन 72 सीटर

रीवा से दिल्ली के लिए ये 72 सीटर प्लेन है. प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र के माध्यम से कहा "रीवा अब हवाई संपर्क से नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है. रीवा के साथ-साथ यह पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है. यह नई उड़ान सेवा संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के नये युग का शुभारंभ करेंगी. इस हवाई सेवा से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगमता मिलने के साथ व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आसीन संभावनाओं के द्वार खुलेगे. सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आज भारत एक विकसित राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ रहा है."

खुशी से फूले नहीं समाए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा "विंध्य से हवाई सेवा शुरू होने के बाद हर क्षेत्र में विकास होगा. यहां रोजगार के अवसरों में तेजी से वृद्धि होगी. शीघ्र ही रीवा से इंदौर, रीवा से बरगी शुरू होगी. हाईवे और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ एयर कनेक्टिविटी मिलने से विंध्य विकास में छलांगें मारेगा. अब तेजी से विकास की गति को बढ़ाने में मदद मिलेगी. निवेश भी आसानी से आएगा और टूरिज्म भी तेजी से बढ़ेगा."

Rewa to Delhi flight start
पीएम मोदी का विंध्यवासियों को पत्र (ETV BHARAT)

पायलट राघव मिश्रा का रीवा से खास कनेक्शन

रीवा से दिल्ली के लिए शुरू ATR- 72 विमान को उड़ाने वाले पायलट रीवा के लाल राघव मिश्रा ने ईटीवी भारत से कहा "रीवा से दिल्ली तक का हमारा अनुभव काफी रोमांचक रहा. मैं रीवा से ही हूं और इस प्लेन के ट्रायल और आज पहली उड़ान को लेकर मै गौरावन्वित हूं. वहीं, ATR-72 मे पहली उड़ान भरने वाले यात्रियों ने भी प्रदेश सरकार के साथ ही विमान के शुरू होने के चलते प्रसन्नता जाहिर की है."

