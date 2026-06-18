ETV Bharat / state

शुरू हो रही इंदौर-अबू धाबी फ्लाइट, यात्रियों के लिए खुले अरब के द्वार, जानिए समय और किराया

मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने शुरू की इंदौर-अबू धाबी फ्लाइट, 15 जुलाई से यात्री भर सकेंगे उड़ान, जानिए समय किराया से लेकर पूरा शेड्यूल. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

AIR INDIA EXPRESS INDORE NEW FLIGHT
इंदौर से अबू धाबी के लिए नई फ्लाइट (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 1:04 PM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध का असर पूरे विश्व में किसी न किसी क्षेत्र में देखने मिला है. चाहे पेट्रोल-डीजल हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, महंगाई हो फिर हवाई यातायात हो. इन सब समस्याओं से भारत को भी दो-चार होना पड़ा है. इंदौर में भी लंबे समय से इंदौर-शारजाह इंटरनेशनल फ्लाइट बंद हो गई थी, लेकिन लंबे समय के बाद अच्छी खबर यह है कि इंदौर-शारजाह इंटरनेशनल फ्लाइट की जगह अब इंदौर से अबू धाबी के लिए नई फ्लाइट शुरू होगी. लिहाजा 17 जुलाई से यात्री अबू धाबी के लिए उड़ान भर सकेंगे.

एयर इंडिया ने शुरू की इंदौर-अबूधाबी फ्लाइट

इंदौर से दुबई और अन्य अरब देशों की एयर कनेक्टिविटी के चलते अब तक एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट चल रही थी, जिसे युद्ध के कारण 27 फरवरी से अस्थाई रूप से बंद करना पड़ा था, हालांकि कंपनी ने इसे सुचारु रखने का प्रयास किया, लेकिन संचालन नहीं हो सका. अब शारजाह के स्थान पर एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंदौर से आबू धाबी के लिए नई फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है. जिसका शेड्यूल जारी किया गया है.

INDORE ABU DHABI FLIGHT SCHEDULE
इंदौर अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा (ETV Bharat)

हफ्ते में इन 4 दिन चलेगी फ्लाइट

एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन यानि रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी. बताया जा रहा है कि शारजाह के अलावा अबू धाबी के लिए फ्लाइट का शड्यूल पेंडिंग था, हालांकि बीच ही शारजाह की फ्लाइट बंद होने से कंपनी को अब नई फ्लाइट शुरू करना पड़ा. जिससे कि यात्री इंदौर से अबू धाबी के जरिए दुबई और शारजाह की ओर उड़ान भर सकें.

2019 में दुबई के लिए शुरू हुई थी फ्लाइट, हुई बंद

आपको बता दें कि इंदौर से 19 जुलाई 2019 को दुबई के लिए फ्लाइट शुरू हुई थी, लेकिन विभिन्न कारण से यह फ्लाइट बंद करनी पड़ी. इसके बाद इंदौर से शारजाह की फ्लाइट शुरू की गई. जिसे अब युद्ध के कारण नियमित नहीं रखा जा सका, लेकिन अब अबू धाबी के लिए फिर फ्लाइट शुरू होने से दुबई और शारजाह की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को इंदौर से अबू धाबी के लिए सीधी फ्लाइट मिल सकेगी.

ऐसा रहेगा फ्लाइट का शेड्यूल

इंदौर से अबू धाबी की फ्लाइट इंदौर एयरपोर्ट से 7:50 पर टेक ऑफ करेगी. जो अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात के समय के अनुसार रात 9:35 पर अबू धाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी. इसी प्रकार अबू धाबी से इंदौर के लिए संयुक्त अरब अमीरात के समय के अनुसार रात 10:35 पर टेक ऑफ करेगी. जो रात भारतीय समय के अनुसार रात 3:20 पर इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी.

माना जा रहा है कि इंदौर से अबूधाबी तक 3:15 घंटे का सफल रहेगा. जिसका किराए करीब 16500 रुपए बताया गया है. ट्रैवल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रमुख हेमेंद्र सिंह जादौन ने बताया "इस फ्लाइट से यात्रियों को दुबई और शारजाह जाने का नया विकल्प उपलब्ध हो सकेगा. वहीं इस रूट पर पर्यटन गतिविधियां भी पहले की तरह सुचारू रह सकेंगी."

Last Updated : June 18, 2026 at 1:13 PM IST

TAGGED:

AIR INDIA EXPRESS INDORE NEW FLIGHT
INDORE ABU DHABI FLIGHT SCHEDULE
INDORE ABU DHABI FLIGHT FARE
INDORE ABU DHABI FLIGHT 4 DAYS WEEK
INDORE ABU DHABI FLIGHT START

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.