यात्री से मारपीट मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुआ एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट

गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुआ आरोपी पायलट ( ETV BHARAT )