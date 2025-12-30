यात्री से मारपीट मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुआ एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट
दिल्ली एयरपोर्ट पर पूछताछ के बाद आरोपी पायलट को जमानत दे दी गई.
Published : December 30, 2025 at 4:26 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर 11 दिसंबर को हुए एक विवादित विवाद के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया है.
दिल्ली पुलिस ने पूरी जांच प्रक्रिया व साक्ष्य के आधार पर यह कदम उठाया गया है. डीसीपी एयरपोर्ट विचित्र वीर के मुताबिक मामले में FIR दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज व बयानों का विश्लेषण कर रहे हैं. आरोपी पायलट, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल, पुलिस जांच में शामिल हुए. पूछताछ के बाद औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए गए. हालांकि, ये मामला जमानती अपराधों के तहत दर्ज होने के कारण गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत दे दी गई.
क्या था विवाद
पुलिस व शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार ये विवाद तब शुरू हुआ जब यात्री अनकित दीवान ने सुरक्षा जांच लाइन के पास कतार काटने के आरोप पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि उसने पायलट से कहा कि वह कतार में धक्का मार रहा है, जिसके बाद बातचीत तीखी हो गई. यह झड़प सार्वजनिक रूप से हुई और CCTV कैमरों में कैद हो गई थी.
दीवान के अनुसार पायलट ने पहले गाली दी और फिर उनके साथ शारीरिक संघर्ष किया, जिससे उनकी नाक में चोट आ गई और खून बहा. घटना उनकी सात वर्षीय बेटी की मौजूदगी में हुई, जिससे परिवार को मानसिक रूप से परेशानी हुई.
वहीं, पायलट की ओर से जारी बयान में इस घटना को व्यक्तिगत विवाद बताया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें अपमानजनक भाषा, जातिगत टिप्पणी व उनके परिवार के खिलाफ धमकियां मिलीं. उन्होंने यह भी कहा कि दीवान ने बिना किसी उकसावे के उन्हें गाली दी और कई तरह के अपशब्द कहे.
दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें धाराएं 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126 (गलत बंधन) और 351 (आपराधिक धमकी) शामिल हैं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करने के साथ मौके पर उपस्थित लोगों के बयान भी दर्ज की. यह मामला एक आम विवाद से बढ़कर विवादित घटना बन गया है, जिसमें एक कम्युनिकेशन फेलियर व कतार से जुड़ी आपसी टकराव की स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया. इस पूरे विवाद के चलते पायलट पर FIR दर्ज की गई, उन्हें गिरफ्तार कर जमानत मिली है और दोनों पक्षों के बयान पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी है.
