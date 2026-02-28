काठमांडू जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट वाराणसी डायवर्ट, क्या थी वजह, जानिए
लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दोपहर में विमान उतरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 7:24 AM IST
वाराणसी: बेंगलुरु से काठमांडू जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को शुक्रवार को अचानक वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. नेपाल के काठमांडू में मौसम में हुए बदलाव और विजिबिलिटी कम होने के कारण विमान को वाराणसी डायवर्ट किया गया था. विमान दोपहर करीब 3:15 पर वाराणसी एयरपोर्ट पर लैंड किया. इसके बाद यात्रियों और एयरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली.
विमान 5:15 पर बेंगलुरु के लिए रवाना: एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि नेपाल में मौसम साफ न होने की वजह से बेंगलुरु से काठमांडू जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान को यहां डायवर्ट किया गया था. 2 घंटे तक विमान वाराणसी के लाल बहादुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रुक रहा. शाम 5:15 बजे वाराणसी एयरपोर्ट से उसे बेंगलुरु के लिए रवाना किया.
दिल्ली काठमांडू एयर इंडिया एक्सप्रेस वाराणसी डायवर्ट: एयरपोर्ट डायरेक्टर पुनीत गुप्ता ने बताया कि काठमांडू में मौसम खराब होने के कारण विमान को लैंडिंग की अनुमति नहीं दी गई थी. इस वजह से 2 घंटे लोगों को वाराणसी एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा. इस विमान में 166 यात्री सवार थे, जिन्हें बाद में पुनः बेंगलुरू भेजा गया. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान मौसम सामान्य होने के बाद काठमांडू चला गया.