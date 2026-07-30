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एयर इंडिया इंजीनियर और मुम्बई के बिजनेसमैन ने त्यागा सांसारिक जीवन, किया खुद का पिंडदान

मौन तीर्थ आश्रम से मिली जानकारी अनुसार, एयर इंडिया के इंजीनियर मनीष कुमार (25) और मंबई के कारोबारी संचित शर्मा (35) ने खुद पिंड दान कर गुरु दीक्षा ली है. बिहार निवासी मनीष बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक कंपनी में मेकेनिकल के पद पर पदस्थ थे. वहीं संचित शर्मा मुंबई में प्लेसमेंट एजेंसी चलाते हैं.

उज्जैन/छतरपुर/पन्ना: गुरु पूर्णिमा के मौके पर देश की धर्म नगरी उज्जैन सहित प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. लेकिन उज्जैन के मौन तीर्थ गंगा घाट आश्रम से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां सुमनानंद गिरी महाराज से गुरु दीक्षा लेकर दो युवाओं ने अपना सांसारिक जीवन त्याग कर खुद का पिंडदान कर दिया. अपना पिंडदान करने वाले एक युवक एयर इंडिया में इंजीनियर और दूसरे मुंबई में कारोबारी रहे हैं. इससे पूर्व हाल ही में प्रसिद्ध टीवी एंकर रही हर्षा रिछारिया ने भी गुरु दक्षिणा लेकर सन्यास जीवन का मार्ग चुना था.

गंगा घाट आश्रम में इंजीनियर और मुंबई के कारोबारी ने सांसारिक जीवन त्यागा (ETV Bharat)

कालभैरव मंदिर, सांदीपनि आश्रम और मंगलनाथ मंदिर का भूमि पूजन

इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उज्जैन पहुंचे. जहां उन्होंने 453.40 करोड़ की लागत से कालभैरव मंदिर, सांदीपनि आश्रम और मंगलनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया. इसके साथ ही 34 करोड़ की लागत से बने गीता भवन का लोकार्पण किया. वहीं, 12.70 करोड़ की लागत से बने शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर, प्रयोगशाला और तीन लाइब्रेरी का उद्घाटन किये. इसके अलावा 78.75 करोड़ की लागत से महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय मुख्य परिसर की सौगात दी.

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम मोहन ने बांटा नियुक्ति पत्र (ETV Bharat)

शिक्षकों को बांटे नियुक्ति पत्र

सीएम मोहन ने मंदिर में गुरु पुर्णिमा की पूजा करने के बाद देर रात विक्रम कीर्ति मंदिर में बनाए जा रहे स्मार्ट सीटू द्वारा संग्रहालय का निरीक्षण किया. इस दौरान 7500 शिक्षकों को में कुछ को नियुक्ति पत्र सौंपे, इस दौरान सीएम ने प्रदेश भर में पिछले 3 सालों से लगातार शत प्रतिशत सरकारी स्कूलों में रिजल्ट लाने वाले प्राचार्यों का भी सम्मान किया. उन्हें 1-1 लाख रु की प्रोत्साहन राशि और उनके स्कूलों को 5-5 लाख राशि देने की घोषणा की. कक्षा 9वीं से 12 वीं तक 500 शासकीय स्कूलों में AI आधारित मिशन बुनियाद का भी उज्जैन से शुभारंभ किया.

हनुमान जी के अष्ट वीरों की तांत्रिक शिला स्थापित (ETV Bharat)

बागेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

वहीं, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बागेश्वर धाम में सन्यासी बाबा की पवित्र पादुकाओं के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा गया. देश और दुनिया भर से भक्त धाम पर दर्शन करने पहुंचे थे. जहां सभी श्रद्धालुओं को पादुकाओं के पूजन करने का मौका अवसर मिला. सेवादार नितेंद्र चोबे बताते हैं, '' सन्यासी बाबा की पादुकाएं साल में सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं के दर्शन और पूजन के लिए बाहर लाई जाती हैं. पिछले दो वर्षों से इसे बाहर लाया जाता है. पादुकाओं के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है. भक्त लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और श्रद्धापूर्वक बाबा की पादुकाओं का पूजन एवं दर्शन कर आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त लिया.''

बागेश्वर धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

बागेश्वर धाम में हनुमान जी के अष्ट वीरों की तांत्रिक शिला स्थापित

धाम में आयोजन के दौरान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला. वहीं, गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहले बाबा बागेश्वर ने सर्वप्रथम बागेश्वर बालाजी एवं अपने पूज्य गुरु सन्यासी बाबा की समाधि स्थल पर पादुका पूजन एवं आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हनुमान जी के अष्ट वीरों की तांत्रिक शिला स्थापित की. स्थापना प्रेतराज के पेड़ के नजदीक की गई, जिसके दर्शन बुधवार से श्रद्धालुओं के लिए प्रारंभ कर दिए गए हैं.

पन्ना टाइगर रिजर्व में पौधारोपण (ETV Bharat)

पन्ना में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनोखा आयोजन

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को पन्ना टाइगर रिजर्व में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. दक्षिण पन्ना वन मंडल के सलेहा परिक्षेत्र में 40 हेक्टेयर वृक्षविहीन पहाड़ी पर विकसित "अगस्त्य वन" का अंतिम पौधारोपण कर उसका लोकार्पण किया गया. इस दौरान मुख्य वन संरक्षक नरेश सिंह यादव, वन मंडलाधिकारी अनुपम शर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

कार्यक्रम के दौरान महर्षि अगस्त्य मुनि की तपोभूमि पर रामायणकालीन धार्मिक महत्त्व रखने वाली वनस्पतियों का रोपण किया गया, जिनमें अगस्त, बेल, करढ़ाई, बेर, सीताफल, जामुन, कदंब, पीपल, बरगद, महुआ, शहतूत, धवा, अशोक, अमरूद, लोधा, पाकर एवं शमी सहित लगभग 250 पौधों का रोपण किया गया. इसके अलावा अगस्त्य वन के 40 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 35 हजार मिश्रित प्रजातियों के रामायणकालीन देशी पौधों का रोपण किया गया.