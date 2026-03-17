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एयर इंडिया फ्लाइट में जज को परोसा फंगस लगा खाना; शिकायत पर अभद्रता का आरोप, केस दर्ज

एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 1720) के केबिन क्रू पर अभद्रता का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सोमवार देर रात दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 1720) में एक जिला जज को फंगस लगा हुआ खाना परोसने का गंभीर मामला सामने आया है. सीट नंबर 1A पर यात्रा कर रहे जिला जज प्रशांत कुमार ने जब भोजन में फंगस (सड़न) देखा, तो उन्होंने तुरंत केबिन क्रू से अपनी आपत्ति दर्ज कराई. आरोप है कि शिकायत सुनने के बजाय क्रू सदस्यों ने जज के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया. इस लापरवाही से नाराज होकर जज ने लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही एयरलाइन के सुरक्षा और सेवा विभाग से संपर्क किया. एयरपोर्ट पर भी हुई बदसलूकी: एयरपोर्ट पर शिकायत के दौरान भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और कस्टमर सर्विस कर्मचारी सुफियान ने भी जज के साथ दुर्व्यवहार किया. कर्मचारी ने न केवल अपनी गलती मानने से इनकार किया, बल्कि साक्ष्य के तौर पर फंगस लगे भोजन को फ्लाइट से बाहर ले जाने से भी रोकने का प्रयास किया. जज के साथी सुमित गुप्ता ने बताया कि एयरलाइन कर्मचारियों का यह रवैया पूरी तरह से गैर-पेशेवर और यात्रियों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध था. दूषित भोजन परोसना न केवल लापरवाही है, बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है. क्रू मेंबर और कस्टमर सर्विस कर्मचारी के खिलाफ लिखित शिकायत (Photo Credit: ETV Bharat)