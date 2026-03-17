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एयर इंडिया फ्लाइट में जज को परोसा फंगस लगा खाना; शिकायत पर अभद्रता का आरोप, केस दर्ज

कृष्णा नगर एसीपी रजनीश वर्मा ने बताया, जिला जज प्रशांत कुमार के साथी सुमित गुप्ता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है.

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एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 1720) के केबिन क्रू पर अभद्रता का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 4:47 PM IST

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लखनऊ: सोमवार देर रात दिल्ली से लखनऊ आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट (AI 1720) में एक जिला जज को फंगस लगा हुआ खाना परोसने का गंभीर मामला सामने आया है. सीट नंबर 1A पर यात्रा कर रहे जिला जज प्रशांत कुमार ने जब भोजन में फंगस (सड़न) देखा, तो उन्होंने तुरंत केबिन क्रू से अपनी आपत्ति दर्ज कराई. आरोप है कि शिकायत सुनने के बजाय क्रू सदस्यों ने जज के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया. इस लापरवाही से नाराज होकर जज ने लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरते ही एयरलाइन के सुरक्षा और सेवा विभाग से संपर्क किया.

एयरपोर्ट पर भी हुई बदसलूकी: एयरपोर्ट पर शिकायत के दौरान भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और कस्टमर सर्विस कर्मचारी सुफियान ने भी जज के साथ दुर्व्यवहार किया. कर्मचारी ने न केवल अपनी गलती मानने से इनकार किया, बल्कि साक्ष्य के तौर पर फंगस लगे भोजन को फ्लाइट से बाहर ले जाने से भी रोकने का प्रयास किया. जज के साथी सुमित गुप्ता ने बताया कि एयरलाइन कर्मचारियों का यह रवैया पूरी तरह से गैर-पेशेवर और यात्रियों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध था. दूषित भोजन परोसना न केवल लापरवाही है, बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है.

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क्रू मेंबर और कस्टमर सर्विस कर्मचारी के खिलाफ लिखित शिकायत (Photo Credit: ETV Bharat)

सरोजनी नगर थाने में शिकायत: घटना के बाद जज के सहयोगी सुमित गुप्ता ने सरोजनी नगर थाने में एयर इंडिया के क्रू मेंबर और कस्टमर सर्विस कर्मचारी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई. तहरीर में केबिन क्रू सदस्य मनप्रीत और प्रीति के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिन्होंने समस्या का समाधान करने के बजाय विवाद को बढ़ावा दिया. शिकायत में बताया गया कि यात्रियों को खराब भोजन देना और शिकायत पर अपमानित करना एक दंडनीय अपराध है. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है.

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यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने दर्ज की एनसीआर: एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि जिला जज प्रशांत कुमार के साथी की तहरीर के आधार पर सरोजनी नगर थाने में एनसीआर (Non-Cognizable Report) दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब एयरलाइन के सीसीटीवी फुटेज और संबंधित कर्मचारियों के बयानों की जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके. एयर इंडिया प्रबंधन से भी इस प्रकरण पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में उपभोक्ता फोरम और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी दखल दे सकता है.

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