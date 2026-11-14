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दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल, जाने कब मिलेगी राहत

दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली , सांस लेना दूभर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की मार लगातार जारी है. एक तरफ धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है, तो दूसरी तरफ जहरीली हवा लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के आसपास बना हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. इसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.वहीं सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास अभी और बढ़ेगा. ऐसे में दिल्लीवासियों को एक तरफ बढ़ती ठंड तो दूसरी तरफ प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.सुबह ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा, कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा संभव है. इसके अलावा दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.