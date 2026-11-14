दिल्ली-NCR की हवा हुई जहरीली, सांस लेना हुआ मुश्किल, जाने कब मिलेगी राहत
दिल्ली एनसीआर को इन दिनों बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.सुबह ज्यादातर जगहों पर धुंध छाया रहा हल्का कोहरा
Published : November 14, 2026 at 7:19 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की मार लगातार जारी है. एक तरफ धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है, तो दूसरी तरफ जहरीली हवा लोगों की परेशानी बढ़ा रही है. दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के आसपास बना हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. इसके चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया.
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे.वहीं सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास अभी और बढ़ेगा. ऐसे में दिल्लीवासियों को एक तरफ बढ़ती ठंड तो दूसरी तरफ प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.सुबह ज्यादातर जगहों पर धुंध या हल्का कोहरा, कुछ जगहों पर मध्यम कोहरा संभव है. इसके अलावा दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.
#WATCH दिल्ली: CPCB के अनुसार, कनॉट प्लेस इलाके में AQI 326 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 14, 2026
(वीडियो सुबह 06:05 बजे शूट किया गया है) pic.twitter.com/b1CXLqzuau
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले दो दिनों में प्रदूषण से हल्की राहत मिल सकती है. मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति भी तेज रहेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान हवा की गति भी 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 349 अंक दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. वहीं, दिल्ली-NCR के अन्य शहरों में भी वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है. फरीदाबाद में AQI 318, गुरुग्राम में 333, गाजियाबाद में 315, ग्रेटर नोएडा में 322 और नोएडा में 328 अंक दर्ज किया गया. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI का स्तर 300 से 400 के बीच बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में यह 200 से 300 के बीच दर्ज किया गया है. ऐसे में दिल्ली और NCR के लोगों को फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है.
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