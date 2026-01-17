ETV Bharat / state

एयर होस्टेस मुस्कान बनी मिस फर्रुखाबाद, जानिए कैसे किया ये मुकाम हासिल?

यहां से की पढ़ाई: मिस फर्रुखाबाद अपनी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से कर रही है, इस समय वह B.COM (Bachelor of Commerce) लास्ट सेमेस्टर में हैं. फिर उनके मम्मी-पापा ने बेटी के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली भेजा. वहां उन्होंने (Frankfinn Institute) ज्वॉइन किया जोकि केबिन क्रू की तैयारी कराता है. उन्होंने ये कोर्स पूरा किया. सिंगापुर एयरलाइन की इंडिया में Hiring चल रही थी तो उन्होंने इंटरव्यू दिया और फिर उनका सिलेक्शन हुआ. उन्हें बेस दिल्ली का मिला और अब वह दिल्ली में नौकरी कर रही हैं.

महज 21 साल की मुस्कान सक्सेना ने बताया कि वर्तमान में सिंगापुर एयरलाइंस में केबिन क्रू के रूप में कार्यरत हैं. मेहनत के दम पर उन्होंने नेशनल स्तर पर अपना करियर बनाया है. मुस्कान ने बताया कि वह मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉंग करती है. फैमिली में मां-पापा और एक छोटा भाई है. मां हाउसवाइफ और पापा ड्राइवर हैं. छोटा भाई 11वीं क्लास में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है.

फर्रुखाबाद: सिंगापुर एयरलाइंस में एयर होस्टेस जिले की बेटी मुस्कान सक्सेना ने अपनी आंखों में ख्वाब संजोए थे, मॉडलिंग का सपना उसके दिल में शुरू से ही था. पढ़ाई के साथ-साथ एयरलाइंस में जॉब और अब मिस फर्रुखाबाद का खिताब अपने नाम कर जिले और परिवार का नाम रोशन किया है. आइए जानते हैं, मुस्कान की प्रेरणादायी कहानी?

मां के सपोर्ट से मिला बेटी को हौसला: मुस्कान ने कहा कि जब उन्होंने मॉडलिंग में आगे बढ़ने का फैसला लिया, तब उनकी मां ने हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया. मुस्कान का कहना है कि वह आगे चलकर मॉडलिंग की दुनिया में और आगे बढ़ना चाहती हैं. नेशनल-इंटरनेशनल स्तर पर खुद को स्थापित करना चाहती हैं.

मुस्कान के सर पर सजा क्राउन: उन्होंने एक महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में ऑडिशन देकर भाग लिया, जहां अपने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रतिभा के दम पर उन्होंने शुक्रवार को मिस फर्रुखाबाद का खिताब अपने नाम किया. कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने उन्हें क्राउन पहनाकर सम्मानित किया. बता दें कि हर साल आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को मंच देना है.

मिस फर्रुखाबाद बनीं मुस्कान. (Photo Credit; ETV Bharat)

पार्टिसिपेंट ने कैटवॉक कर जीता जजों का दिल: स्टेट बैंक रोड स्थित आयोजन स्थल पर हुई, शुक्रवार को इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए पार्टिसिपेंट ने रैंप पर कैटवॉक कर दर्शकों और जजों का दिल जीत लिया. प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश भोपाल की 27 साल की हर्षिता जोहरी ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति से मिस इंडिया का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया.

वहीं वाराणसी की कशिश पटेल (21) को मिस उत्तर प्रदेश, जबकि मुस्कान सक्सेना (21) को मिस फर्रुखाबाद चुना गया. वहीं, पुरुष वर्ग में तन्मय सिंह ने मिस्टर फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद के अभय तिवारी ने मिस्टर उत्तर प्रदेश, मैनपुरी के क्षितिज दुबे ने मिस्टर कानपुर रीजन का खिताब जीता. इसके साथ ही मैनपुरी की विद्या को मिसेज उत्तर प्रदेश चुना गया.

युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रिंस और मॉडल कैटेगरी में भी खिताब दिए गए. फर्रुखाबाद के रचित मिश्रा को मिस्टर उत्तर प्रदेश प्रिंस, निहाल वर्मा को मिस्टर कानपुर चुने गए. वहीं सत्यम तिवारी बने मिस्टर मॉडल फर्रुखाबाद, आलोक पाल को मिस्टर मॉडल कानपुर रीजन और आलोक मिश्रा को मिस्टर ग्रांड फर्रुखाबाद का खिताब मिला. सभी विजेताओं को मंच पर क्राउन पहनाकर ट्रॉफी और एप्रिसिएशन लेटर प्रदान किए गए.

यह भी पढ़ें: बीटेक पानीपुरी वाली तापसी उपाध्याय ने थाईलैंड में रचा इतिहास, जीता मिस फिटनेस मॉडल का खिताब