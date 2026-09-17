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चमोली में वायुसेना के जवान का सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार, तीन बहनों के इकलौते भाई थे आशीष

दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में ली अंतिम सांस: जानकारी के मुताबिक, भारतीय वायुसेना में सार्जेंट आशीष जुयाल पुत्र स्वर्गीय शंभू प्रसाद जुयाल (उम्र 36 वर्ष) चमोली जिले के देवाल विकासखंड के कोठी गांव के रहने वाले थे. जिनका बीती मंगलवार देर शाम दिल्ली स्थित आर्मी अस्पताल में निधन हो गया था. इसके बाद वायुसेना का दल उनके पार्थिव शरीर को लेकर कोठी गांव पहुंचा. पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया. परिजन पार्थिव शरीर से लिपटकर बिलख पड़े.

थराली: भारतीय वायुसेना में तैनात जवान सार्जेंट आशीष जुयाल का दिल्ली में आकस्मिक निधन हो गया. इसके बाद पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव कोठी लाया गया. जहां अंतिम दर्शन के बाद पिंडर नदी के तट स्थित पैतृक श्मशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. वहीं, जवान के अंतिम यात्रा में काफी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग शामिल हुए.

सैन्य सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार: वायुसेना के जवानों ने आशीष जुयाल को सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी. थराली विधायक भूपाल राम टम्टा समेत जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया. इसके बाद घर से अंतिम यात्रा निकाली गई. ग्रामीण 'आशीष अमर रहें' के नारे लगाते हुए पिंडर नदी स्थित श्मशान घाट तक पहुंचे. यहां वायुसेना के जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी. इसके बाद परिजनों ने मुखाग्नि दी.

तीन बहनों के इकलौते भाई थे आशीष: आशीष तीन बहनों के इकलौते भाई थे. उनके आकस्मिक निधन से मां, पत्नी और तीनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वे अपने पीछे पत्नी और एक मासूम बेटी को छोड़ गए हैं. वहीं, कोठी गांव में शोक की लहर है. इस दौरान ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी, पूर्व प्रधान पुष्कर सिंह बिष्ट, नंदा बल्लभ जुयाल, पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हरेंद्र कोटेड़ी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

बता दें कि उत्तराखंड को देवभूमि के अलावा सैन्य भूमि के नाम से जाना जाता है. यहां के जवान भारतीय सेना से लेकर तमाम एजेंसियों में सेवाएं दे रहे हैं. कई लोग देश की सुरक्षा के खातिर अपना बलिदान दे चुके हैं. गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट यहां की मुख्य पलटन है. जिसमें काफी संख्या में जवान सेवारत हैं. जो देश की सीमा पर चौबीसों घंटे तत्पर हैं. वहीं, देहरादून में सैन्य धाम भी बनाया जा रहा है.

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