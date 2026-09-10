आगरा में एयरफोर्स जवान की मौत; रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में मिला शव, परिवार संग जा रहे थे प्रयागराज
जीआरपी सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद जीआरपी टीम मौके पर पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 4:06 PM IST
आगरा : अछनेरा रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह आगरा जयपुर रेलवे ट्रैक पर एयरफोर्स के जवान (35) का शव दो हिस्से में मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर जीआरपी और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जेब से मिले आईडी कार्ड और टिकट से जवान की पहचान हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया है.
हादसा आगरा जयपुर रूट पर अछनेरा स्टेशन के पास हुआ. गुरुवार सुबह आठ बजे ग्रामीणों ने रेलवे और पुलिस को सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है, जो दो टुकड़ों में है. सूचना पर जीआरपी और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे.
जीआरपी सीओ राजेश दीक्षित ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे सूचना मिली थी, जिसके बाद जीआरपी टीम मौके पर पहुंची. मृतक की जेब में मोबाइल बज रहा था. मृतक की जेब और पास में मिले आईकार्ड से उसकी पहचान एयरफोर्स जवान नैनाराम (35) निवासी खींवसर, नागौर के रूप में हुई.
मृतक की पत्नी शोभा ने बताया कि पति नैनाराम और हम परिवार के साथ हावड़ा एक्सप्रेस से प्रयागराज जा रहे थे, तभी हादसा हो गया. जब ट्रेन में नहीं दिखे तो उन्हें कॉल किया था. हादसे में पति के घायल होने की सूचना मिलने के बाद सभी ईदगाह स्टेशन पर हावड़ा एक्सप्रेस से उतर गए थे. इसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे तो सूचना दी.
सीओ जीआरपी ने बताया कि शव प्लेटफॉर्म की दिशा में नहीं, बल्कि दूसरी ओर ट्रैक पर मिला था. कई पहलुओं पर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सामने आएगी. इस बारे में जांच की जा रही है.
यह भी पढ़ें : आगरा में युवती की हत्या; वारदात के बाद शव जंगल में फेंका, एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य