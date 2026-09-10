ETV Bharat / state

आगरा में एयरफोर्स जवान की मौत; रेलवे ट्रैक पर दो टुकड़ों में मिला शव, परिवार संग जा रहे थे प्रयागराज

रेलवे ट्रैक पर मिला शव ( Photo credit: ETV Bharat )