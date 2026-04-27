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हजारीबाग में एयरफोर्स जवान की मौत, दोस्त की शादी में आए थे छुट्टी पर

हजारीबाग: जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. सोमवार को चौथी बड़ी दुर्घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. देमोटर (डेमो टायर) के पास हुए भीषण सड़क हादसे में एयरफोर्स में कार्यरत जवान दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है.

शादी में शामिल होने पहुंचे थे हजारीबाग

जानकारी के अनुसार, दीपक कुमार पिछले 10 सालों से एयरफोर्स में अपनी सेवा दे रहे थे और वर्तमान में हैदराबाद में पदस्थापित थे. वे छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे और एक दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए हजारीबाग पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि 30 तारीख को उनकी ट्रेन थी और 3 मई को उन्हें पुनः अपनी ड्यूटी ज्वॉइन करनी थी.

एयरफोर्स जवान दीपक कुमार की मौत (Etv bharat)

यतीम हुआ चार महीने का मासूम

लेकिन सोमवार सुबह जब दीपक अपने एक साथी के साथ बाइक से निकले, तभी देमोटर के पास एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए. हादसा इतना भीषण था कि दीपक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो गए. दीपक कुमार अपने पीछे चार महीने के मासूम बच्चे, पत्नी, माता-पिता और दो बड़े भाइयों को छोड़ गए हैं. उनके असामयिक निधन से परिवार में कोहराम मच गया है.