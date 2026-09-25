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अक्टूबर में वाराणसी में होगा भव्य एयर शो; गाजीपुर हवाई पट्टी पर तैनात होंगे Mi-17 हेलीकॉप्टर

वाराणसी: अक्टूबर में वाराणसी में एयर शो का आयोजन होना है. इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए पायलट्स को स्पेशल जीवन रक्षा ट्रेनिंग दे रहा है. इसकी शुरुआत मंत्रालय के निर्देश पर वाराणसी में की गई है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित जीवनरक्षक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, वाराणसी में अधिकारियों के लिए विशेष सीपीआर एवं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

राजकीय चिकित्सा अधिकारी और सीपीआर विशेषज्ञ डॉ. शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने अधिकारियों को सडेन कार्डियक अरेस्ट की पहचान, हैंड्स ओनली सीपीआर, प्रभावी चेस्ट कॉम्प्रेशन के उचित उपयोग का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया. मैनिकिन पर अभ्यास कराकर प्रतिभागियों को आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया.

डॉ. शिव शक्ति ने बताया कि एयर शो के दौरान किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस को देखते हुए पायलट और आर्मी स्टाफ को भी ट्रेन कराने का निर्देश मंत्रालय की तरफ से आया है. इसी के तहत यह स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है. वाराणसी में मौजूद एयर ऑफिसर्स के साथ ही यह स्टाफ को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है.

वाराणसी में अक्टूबर में दो दिनों से ज्यादा तक एयर शो का आयोजन नमो घाट पर होना है. इसलिए इसमें विशेष रूप से सभी को ट्रेंड करने के लिए कहा गया है. इसकी तैयारी करते हुए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस में सभी पूरी तरह से रेडी रह सके.

कार्यक्रम में एयर कमोडोर सुरेंद्र मलिक, ग्रुप कमांडर सचिन सुत, ग्रुप कैप्टन डॉ. प्रेम रंजन और बीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे. डॉ. द्विवेदी ने कहा कि सडेन कार्डियक अरेस्ट बाद शुरुआत के कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. समय पर सीपीआर शुरू करना और उपलब्ध होने पर एईडी का उचित उपयोग जीवनरक्षा की श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.