अक्टूबर में वाराणसी में होगा भव्य एयर शो; गाजीपुर हवाई पट्टी पर तैनात होंगे Mi-17 हेलीकॉप्टर
वाराणसी में मौजूद एयर ऑफिसर्स के साथ ही यह स्टाफ को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 9:00 AM IST|
Updated : September 25, 2026 at 10:51 AM IST
वाराणसी: अक्टूबर में वाराणसी में एयर शो का आयोजन होना है. इसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई है. इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग भी इमरजेंसी कंडीशन के लिए पायलट्स को स्पेशल जीवन रक्षा ट्रेनिंग दे रहा है. इसकी शुरुआत मंत्रालय के निर्देश पर वाराणसी में की गई है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनपी सिंह ने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित जीवनरक्षक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड, वाराणसी में अधिकारियों के लिए विशेष सीपीआर एवं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है.
राजकीय चिकित्सा अधिकारी और सीपीआर विशेषज्ञ डॉ. शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने अधिकारियों को सडेन कार्डियक अरेस्ट की पहचान, हैंड्स ओनली सीपीआर, प्रभावी चेस्ट कॉम्प्रेशन के उचित उपयोग का वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया. मैनिकिन पर अभ्यास कराकर प्रतिभागियों को आपात स्थिति में तत्काल प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया गया.
डॉ. शिव शक्ति ने बताया कि एयर शो के दौरान किसी भी इमरजेंसी कंडीशंस को देखते हुए पायलट और आर्मी स्टाफ को भी ट्रेन कराने का निर्देश मंत्रालय की तरफ से आया है. इसी के तहत यह स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है. वाराणसी में मौजूद एयर ऑफिसर्स के साथ ही यह स्टाफ को इसकी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है.
वाराणसी में अक्टूबर में दो दिनों से ज्यादा तक एयर शो का आयोजन नमो घाट पर होना है. इसलिए इसमें विशेष रूप से सभी को ट्रेंड करने के लिए कहा गया है. इसकी तैयारी करते हुए यह ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है, ताकि किसी भी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशंस में सभी पूरी तरह से रेडी रह सके.
कार्यक्रम में एयर कमोडोर सुरेंद्र मलिक, ग्रुप कमांडर सचिन सुत, ग्रुप कैप्टन डॉ. प्रेम रंजन और बीरेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे. डॉ. द्विवेदी ने कहा कि सडेन कार्डियक अरेस्ट बाद शुरुआत के कुछ मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं. समय पर सीपीआर शुरू करना और उपलब्ध होने पर एईडी का उचित उपयोग जीवनरक्षा की श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
पीएम मोदी करेंगे एयर शो का उद्घाटन: गाजीपुर की अंधऊ हवाई पट्टी Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे. अंधऊ हवाई पट्टी पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में वाराणसी में भारतीय वायुसेना का एक भव्य एयर शो आयोजित होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे.
इस बड़े सैन्य कार्यक्रम के संचालन और सामरिक रणनीति के तहत गाजीपुर के अंधऊ हवाई अड्डे पर वायुसेना के शक्तिशाली Mi-17 हेलीकॉप्टरों को तैनात (स्टेशन) किया जाएगा. इसी सिलसिले में तैयारियों को परखने के लिए आगामी 29 सितंबर को भारतीय वायुसेना की एक विशेष टीम भी गाजीपुर पहुंचकर एयरस्ट्रिप का तकनीकी निरीक्षण करेगी.
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ब्रिटिश काल (1941-42) में बनी इस ऐतिहासिक हवाई पट्टी की साफ-सफाई, गेस्ट हाउस और परिसर की व्यवस्थाओं का बारीकी से परीक्षण किया. डीएम अनुपम शुक्ला ने बताया कि लगभग 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी के साथ गेस्ट हाउस का रेनोवेशन कराया जाएगा.
सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एयरस्ट्रिप की पूरी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य स्वीकृत हो चुका है, जिसे जल्द पूरा कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त हवाई पट्टी के आसपास यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे तत्काल हटाने की सख्त कार्रवाई की जाएगी.
अंधऊ हवाई अड्डे के भविष्य को लेकर डीएम ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि यहां नागरिक उड्डयन विभाग (Civil Aviation Department) द्वारा भविष्य में एक इंटरनेशनल फ्लाइंग एकेडमी स्थापित करने की योजना है. जनपद में कुल लगभग 500 एकड़ रक्षा भूमि (डिफेंस लैंड) मौजूद है, जिसमें से अंधऊ एयरस्ट्रिप लगभग 200 से 300 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है.
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