ETV Bharat / state

एयरफोर्स ऑफिसर का बेटा रहस्यमय तरीके से लापता, साबिर पाक दरगाह परिसर में मिला बैग

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक परिसर से भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी का 27 वर्षीय बेटा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है. साबिर पाक दरगाह परिसर में युवक का एक लावारिस काला बैग मिला है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को और गंभीरता से लिया है. पुलिस ने बैग बरामद कर युवक के पिता को सौंप दिया है.

फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है. वहीं, लापता युवक की पहचान सत्यम के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक सत्यम के पिता शंकर सिंह बिहार के रहने वाले हैं और भारतीय वायुसेना में ऑफिसर हैं. वर्तमान में उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है.