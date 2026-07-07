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झुंझुनू जिले के एयरफोर्स जवान का चेन्नई में निधन, नहाते समय हुआ हादसा

एयरफोर्स जवान आर्यन दो माह पहले ही अपने पैतृक गांव आए थे, तब किसी को अंदेशा नहीं था कि ये मुलाकात अंतिम होगी.

Air Force jawan in Chennai
मृतक एयरफोर्स जवान (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 3:18 PM IST

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झुंझुनू: जिले के मंडावा क्षेत्र के पीपल का बास गांव के एयरफोर्स जवान आर्यन झाझड़िया का चेन्नई में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. आर्यन के चाचा विजेंद्र ने बताया कि आर्यन चेन्नई स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात थे. ड्यूटी के दौरान नहाते समय पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई. इस घटना की खबर जैसे ही परिवार को मिली, घर में कोहराम मच गया. जवान के असमय निधन की खबर से गांव में चूल्हे नहीं जले.

दो माह पहले आए थे घर: विजेंद्र ने बताया कि आर्यन मात्र 22 वर्ष के थे और अविवाहित थे. उनके पिता एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने बेटे को देश सेवा के लिए वायुसेना में भेजा था. आर्यन लगभग दो महीने पहले ही छुट्टी पर अपने पैतृक गांव आए थे, जहां उन्होंने परिवार के साथ खुशनुमा पल बिताए थे. किसी को यह अंदेशा नहीं था कि घर से खुशी-खुशी विदा लेने वाले आर्यन की यह अंतिम मुलाकात साबित होगी.

पढ़ें: एयरफोर्स जवान की खुदकुशी का मामला, परिजनों का आरोप धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे आरोपी

कल होगा अंतिम संस्कार: जवान की पार्थिव देह बुधवार सुबह तक उनके पैतृक गांव पीपल का बास पहुंचने की संभावना है. आर्यन के निधन की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर है. ग्रामीण परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंच रहे हैं.

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ACCIDENT OCCURRED WHILE BATHING
AIR FORCE JAWAN FROM JHUNJHUNU
FUNERAL WITH FULL MILITARY HONORS
AIR FORCE JAWAN IN CHENNAI

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