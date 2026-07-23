बागपत में एयरफ़ोर्स जवान की सड़क हादसे में मौत, गांव में पसरा मातम
बीकानेर में तैनात थे, जानवर को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:56 PM IST
बागपत: छपरौली क्षेत्र के लूम्ब गांव निवासी भारतीय वायुसेना के जवान मोनू चौहान की राजस्थान के बीकानेर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. जवान की असामयिक मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.
जानकारी के अनुसार, मोनू चौहान पुत्र देशपाल वर्ष 2018 में भारतीय वायुसेना में सैनिक के पद पर भर्ती हुए थे और वर्तमान में राजस्थान के बीकानेर में तैनात थे. गुरुवार को वह मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान अचानक बाइक के सामने एक जंगली जानवर आ गया. जानवर को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए.
स्थानीय लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही वायुसेना और स्थानीय प्रशासन ने परिजनों को जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य राजस्थान के लिए रवाना हो गए. बताया जा रहा है कि जवान का पार्थिव शरीर शुक्रवार दोपहर तक उनके पैतृक गांव लूम्ब पहुंचने की संभावना है, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.
मोनू चौहान की असामयिक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में शोक का माहौल है और बड़ी संख्या में ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधाने उनके घर पहुंच रहे हैं.
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