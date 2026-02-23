ETV Bharat / state

वायुसेना जवान की बेरहमी से पिटाई; पुलिस पर कान का पर्दा फाड़ने का आरोप

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

वायुसेना जवान की बेरहमी से पिटाई
वायुसेना जवान की बेरहमी से पिटाई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 5:02 PM IST

कानपुर: घाटमपुर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों पर वायुसेना के एक जवान की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है. परिजनों का दावा है कि पुलिस की मारपीट के कारण जवान के कान का पर्दा फट गया है, जिनका उपचार पिछले तीन दिनों से कानपुर स्थित एयरफोर्स अस्पताल में चल रहा है.

घाटमपुर के देवमनपुर गांव की निवासी रेखा सचान पत्नी स्व. धीरेंद्र सचान ने रविवार को डीसीपी साउथ कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई. कहा कि उनका बेटा नितीश सचान, जो भारतीय वायुसेना में कार्यरत है. 19 फरवरी को एक शादी समारोह में शामिल होने आया था.

आरोप के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे जब नितीश मूसानगर रोड स्थित गेस्टहाउस से पैदल घर लौट रहे थे, तभी गश्ती दल ने उन्हें रोककर पूछताछ और गाली-गलौज की. विरोध करने और वीडियो बनाने पर पुलिसकर्मियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और जबरन थाने ले जाकर हवालात में डाल दिया.

परिजनों का आरोप है कि वहां जवान को इतना पीटा गया कि उनके बाएं कान का पर्दा फट गया. पुलिस ने शांति भंग की कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

दीपेंद्र नाथ चौधरी, डीसीपी साउथ (ETV Bharat)
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस प्रकरण का संज्ञान लिया गया है. 19/20 फरवरी की रात गश्त के दौरान जब नितीश सचान से आईडी कार्ड मांगा गया, तो वह उसे उपलब्ध नहीं करा पाए थे.

पुलिस टीम का आरोप है कि उस दौरान नितीश ने उनके साथ अभद्रता की, जिसके बाद शांति भंग की आशंका में उनका चालान किया गया था. अब परिजनों द्वारा मारपीट के संबंध में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच एडीसीपी साउथ को सौंप दी गई है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

