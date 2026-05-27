कसौली के जंगलों में भड़की भीषण आग, सुखना लेक से पानी भरकर आग बुझा रहे एयरफोर्स हेलिकॉप्टर
कसौली जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने के लिए एयरफोर्स हेलिकॉप्टर सुखना लेक से लगातार पानी गिरा रहे हैं.
Published : May 27, 2026 at 2:43 PM IST
चंडीगढ़/कसौली: हिमाचल प्रदेश के कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग ने प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. दरअसल, मंगलवार सुबह कसौली एयरफोर्स स्टेशन के पास जंगलों में आग भड़क उठी, जिसने तेज गर्मी और सूखी हवाओं के कारण देखते ही देखते बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. आग के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय वायुसेना को विशेष अभियान शुरू करना पड़ा.
एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा: आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना के चिनूक और Mi-17 V5 हेलिकॉप्टरों को ऑपरेशन में लगाया गया. हेलिकॉप्टर चंडीगढ़ की सुखना लेक से पानी भरकर लगातार जंगलों में आग प्रभावित क्षेत्रों पर डाल रहे हैं. वायुसेना अधिकारियों ने कहा कि, "हेलिकॉप्टर लगातार कई चक्कर लगाकर पानी गिरा रहे हैं ताकि आग को आबादी और एयरफोर्स स्टेशन तक पहुंचने से रोका जा सके."
दुर्गम इलाकों में चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन: जंगलों में कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और टीमों का पहुंचना बेहद मुश्किल हो रहा है. इसी वजह से हवाई ऑपरेशन की जरूरत पड़ी. जमीन पर फायर टीमें पहले से राहत कार्य में जुटी हुई थीं, लेकिन आग की तीव्रता को देखते हुए एयरफोर्स की मदद ली गई. पूरे दिन हेलिकॉप्टरों की आवाजाही से इलाके में हाई अलर्ट जैसी स्थिति बनी रही.
लापरवाही बनी आग की वजह: प्रशासन को शुरुआती जांच में आशंका है कि पर्यटकों द्वारा फेंकी गई जलती सिगरेट या किसी तरह की लापरवाही के कारण आग लगी हो सकती है. हालांकि अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के सही कारणों की जांच की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार लगातार बढ़ती गर्मी और सूखे मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में जंगलों में आग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. फिलहाल एयरफोर्स, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन मिलकर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं.
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