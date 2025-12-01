ETV Bharat / state

मणिमहेश मार्ग में फंसे थे 16 हजार श्रद्धालु, सुक्खू सरकार ने खर्च किए 1.17 करोड़, वायुसेना ने भेजा 5.68 करोड़ का बिल

शिमला: इस बार मानसून सीजन के दौरान मौसम खराब होने के कारण पवित्र मणिमहेश यात्रा मार्ग में हजारों श्रद्धालु फंस गए थे. राज्य सरकार को उन्हें सुरक्षित निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी थी. बचाव अभियान में हिमाचल सरकार की 233 बसों के अलावा दो निजी हैलीकॉप्टर व भारतीय वायुसेना के चिनूक तथा एमआई-17 हैलीकॉप्टर प्रयोग में लाए गए. बचाव अभियान पर राज्य सरकार ने 1.17 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया.

वहीं, भारतीय वायुसेना ने राज्य सरकार को 5.68 करोड़ रुपए से अधिक का बिल भुगतान के लिए भेजा है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में चंबा के विधायक नीरज नैयर के सवाल के जवाब में सदन में पेश की गई. राजस्व मंत्री जगत नेगी की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान 16 हजार के करीब श्रद्धालु विपरीत मौसम के कारण फंस गए थे. मार्ग में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए राज्य सरकार ने कुल एक करोड़, 17 लाख, 49 हजार, 274 रुपए खर्च किए. वहीं, भारतीय वायुसेना की तरफ से राज्य सरकार को 5 करोड़, 68 लाख, 21 हजार, 750 रुपए का बिल भेजा गया.