मणिमहेश मार्ग में फंसे थे 16 हजार श्रद्धालु, सुक्खू सरकार ने खर्च किए 1.17 करोड़, वायुसेना ने भेजा 5.68 करोड़ का बिल

भारतीय वायुसेना ने राज्य सरकार को 5.68 करोड़ रुपए से अधिक का बिल भुगतान के लिए भेजा है. ये जानकारी विधानसभा में पेश की गई.

वायुसेना ने भेजा 5.68 करोड़ का बिल
वायुसेना ने भेजा 5.68 करोड़ का बिल (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 7:42 PM IST

शिमला: इस बार मानसून सीजन के दौरान मौसम खराब होने के कारण पवित्र मणिमहेश यात्रा मार्ग में हजारों श्रद्धालु फंस गए थे. राज्य सरकार को उन्हें सुरक्षित निकालने में भारी मशक्कत करनी पड़ी थी. बचाव अभियान में हिमाचल सरकार की 233 बसों के अलावा दो निजी हैलीकॉप्टर व भारतीय वायुसेना के चिनूक तथा एमआई-17 हैलीकॉप्टर प्रयोग में लाए गए. बचाव अभियान पर राज्य सरकार ने 1.17 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च किया.

वहीं, भारतीय वायुसेना ने राज्य सरकार को 5.68 करोड़ रुपए से अधिक का बिल भुगतान के लिए भेजा है. ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में चंबा के विधायक नीरज नैयर के सवाल के जवाब में सदन में पेश की गई. राजस्व मंत्री जगत नेगी की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान 16 हजार के करीब श्रद्धालु विपरीत मौसम के कारण फंस गए थे. मार्ग में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए राज्य सरकार ने कुल एक करोड़, 17 लाख, 49 हजार, 274 रुपए खर्च किए. वहीं, भारतीय वायुसेना की तरफ से राज्य सरकार को 5 करोड़, 68 लाख, 21 हजार, 750 रुपए का बिल भेजा गया.

चंबा के विधायक नीरज नैयर ने दो हिस्सों में पूछे गए सवाल में ये भी जानकारी चाही थी कि आपदा के दौरान भरमौर-चंबा नेशनल हाईवे कितने दिन तक बंद रहा था. जवाब में राजस्व मंत्री की तरफ से बताया गया कि भरमौर-चंबा नेशनल हाईवे-154 बीस दिन तक बंद रहा था. मानसून सीजन के दौरान 23 अगस्त से 11 सितंबर की अवधि के दौरान विभिन्न हिस्सों में कुल 20 दिन यातायात प्रभावित रहा और मार्ग बंद रहा. उल्लेखनीय है कि इस दफा पवित्र मणिमहेश यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु मार्ग में फंस गए थे. भारी भूस्खलन व बारिश के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी झेलनी पड़ी थी. हालत यहां तक पहुंचे कि भारतीय सेना की मदद लेनी पड़ी थी.

