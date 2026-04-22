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पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एयर शो; लड़ाकू विमानों ने अपनी क्षमता का किया प्रदर्शन, सुखोई-30 और जगुआर दिखाए करतब

सुलतानपुर में एयर शो. ( Photo Credit; ETV Bharat )