काशी में गंगा आरती में पत्नी संग शामिल हुए वायुसेना प्रमुख, मां गंगा का पूजन दर्शन किया
गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 11:18 PM IST
वाराणसी : काशी के दशाश्वमेध घाट पर आयोजित विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह पत्नी समेत शामिल हुए. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी समेत पुलिस बल तैनात रहा.
गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि गंगा आरती स्थल पर भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने पत्नी के साथ मां गंगा का पूजन दर्शन किए और भव्य गंगा आरती में शामिल हुए. उन्होंने बताया कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मां गंगा की आरती के दौरान यहां पर वायुसेना के अधिकारी पहुंचते हैं और मां गंगा की आरती में शामिल होते हैं.
गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित आरती से पहले वायुसेना प्रमुख और उनके साथ आए अधिकारियों ने जन किया. इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि-विधान के बीच मां गंगा की भव्य आरती के दर्शन किए. गंगा आरती का आध्यात्मिक और भव्य दृश्य देखकर सभी मंत्रमुग्ध नजर आए.
इस अवसर पर गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव सुरजीत कुमार सिंह और सचिव हनुमान यादव ने वायुसेना प्रमुख सहित सभी अतिथियों का अंगवस्त्र, प्रसाद और स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया. इस दौरान गंगा सेवा निधि की विजिटर बुक में एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने अपने अनुभव साझा करते हुए इसे अद्भुत अनुभव बताया. उन्होंने मां गंगा के तट पर आकर इस विशेष पल का साक्षी बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की और आयोजन के लिए सभी को साधुवाद दिया.
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