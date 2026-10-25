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काशी में गंगा आरती में पत्नी संग शामिल हुए वायुसेना प्रमुख, मां गंगा का पूजन दर्शन किया

गंगा आरती में शामिल हुए वायुसेना प्रमुख ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : काशी के दशाश्वमेध घाट पर आयोजित विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती में रविवार को वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह पत्नी समेत शामिल हुए. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी समेत पुलिस बल तैनात रहा.

गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने बताया कि गंगा आरती स्थल पर भारतीय वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह पहुंचे थे. यहां पर उन्होंने पत्नी के साथ मां गंगा का पूजन दर्शन किए और भव्य गंगा आरती में शामिल हुए. उन्होंने बताया कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मां गंगा की आरती के दौरान यहां पर वायुसेना के अधिकारी पहुंचते हैं और मां गंगा की आरती में शामिल होते हैं.



