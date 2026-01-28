स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में हादसा, घर में फटा एयर बैलून, एक ही परिवार के तीन लोग झुलसे
दुर्ग भिलाई में तीन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं. घर में एयर बैलून फटने से यह हादसा हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 28, 2026 at 9:26 PM IST
दुर्ग भिलाई: छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल सिटी और स्टील सिटी के रूप में मशहूर दुर्ग भिलाई में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया. भिलाई के जयंती स्टेडियम के पीछे एक मकान में एयर बैलून फट गया. इस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग झुलसकर घायल हो गए. घटना के बाद आसपास के लोगों ने सभी घायलों को भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती कराया. जहां सभी घायलों का इलाज जारी है. हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है.
मकान के अंदर अचानक फटा एयर बैलून
मकान के अंदर बुधवार की शाम को अचानक एयर बैलून फट गया. उस वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे. इस वजह से हादसे में तीनों लोग बुरी तरह घायल हो गए. इस हादसे में खेलन वर्मा,इशांत वर्मा और पूर्वी वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
घटना की जानकारी मिलने पर मैं टीम के साथ अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ले रहा हूं. घायलों का डाक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज किया जा रहा है- जितेन्द्र वर्मा, थाना प्रभारी, भिलाई नगर
घर में एयर बैलून रखने से हादसा
शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कुछ दिनों पूर्व जयंती स्टेडियम स्थित लॉन्ग टेनिस मैदान में एथलेटिक्स कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें एयर बलून लगाया गया था. कार्यक्रम सम्पन्न के बाद लॉन्ग टेनिस मैदान के केयर टेकर राजू वर्मा एयर बलून को अपने घर पर ले आए और यहां लगा दिया. यह एयर बैलून आज अचानक फट गया और घर में मौजूद लोगों इसकी चपेट में आने से झुलस गए.