जयपुर में एपीएम-2026 का भव्य आगाज, पेट्रोरसायन में नवाचार, सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी पर होगा मंथन
सीपेट जयपुर के तत्वावधान में आयोजित सम्मेलन में देश-विदेश के 300 से अधिक वैज्ञानिक, उद्योगपति और छात्र जुटे..
Published : November 28, 2026 at 6:28 PM IST
जयपुर: केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) के तत्वावधान में शनिवार को 17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एपीएम-2026 का आगाज हुआ. 30 नवंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, शोधकर्ता और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं. सम्मेलन में पेट्रोरसायन एवं पॉलिमर विज्ञान में अनुसंधान, औद्योगिक नवाचार, तकनीकी सहयोग और सतत विकास की संभावनाओं पर मंथन होगा. साथ ही नई तकनीकों, सुरक्षा मानकों और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के विकास पर विशेष चर्चा होगी.
यंग इंडिया हैकाथॉन से युवा दिखाएंगे तकनीकी हुनर: युवा प्रतिभाओं और विद्यार्थियों को अपनी तकनीकी दक्षता एवं रचनात्मक सोच प्रदर्शित करने का अवसर देने के लिए सम्मेलन में ‘यंग इंडिया हैकाथॉन’ भी आयोजित किया जाएगा.शनिवार को उद्घाटन सत्र में सिपेट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और यूट्यूब चैनल, विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता योजना और ‘नो प्लास्टिक टू नो प्लास्टिक’ राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई. इस अवसर पर सिपेट लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स-2026 भी प्रदान किए गए.
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पेट्रोरसायन क्षेत्र से जुड़ा है देश की अर्थव्यवस्था का विकास: रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के डीसीपीसी सचिव तेजवीर सिंह ने कहा-सम्मेलन में भारत और विदेशों के चुनिंदा शोधकर्ता एवं शिक्षाविद अपने शोध पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं. इससे वैज्ञानिक विचारों के आदान-प्रदान के साथ क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों के समाधान तलाशने का अवसर मिलेगा. पेट्रोरसायन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है.वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अरविंदर सिंह साहनी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र और अर्थव्यवस्था का विकास पेट्रोरसायन एवं रसायन क्षेत्र की प्रगति से जुड़ा है. विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में इस क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.
सुबह से रात तक हर चीज में है पेट्रोरसायन: सिपेट के महानिदेशक एवं सम्मेलन के संरक्षक प्रो. डॉ. शिशिर सिन्हा ने कहा कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक दवाइयों, खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और कपड़ों सहित दैनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र में रसायनों एवं पॉलिएस्टर का उपयोग होता है. इनके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना कठिन है. ऐसे में शोधकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वे उन्नत तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले पर्यावरण अनुकूल, पुनर्चक्रण योग्य और दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले प्लास्टिक एवं पेट्रोरसायन विकसित करें, ताकि औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण भी हो सके.
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