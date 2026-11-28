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जयपुर में एपीएम-2026 का भव्य आगाज, पेट्रोरसायन में नवाचार, सुरक्षा और सस्टेनेबिलिटी पर होगा मंथन

17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एपीएम-2026 का आगाज ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) के तत्वावधान में शनिवार को 17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एपीएम-2026 का आगाज हुआ. 30 नवंबर तक चलने वाले इस तीन दिवसीय सम्मेलन में देश-विदेश के प्रमुख वैज्ञानिक, शोधकर्ता और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं. सम्मेलन में पेट्रोरसायन एवं पॉलिमर विज्ञान में अनुसंधान, औद्योगिक नवाचार, तकनीकी सहयोग और सतत विकास की संभावनाओं पर मंथन होगा. साथ ही नई तकनीकों, सुरक्षा मानकों और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों के विकास पर विशेष चर्चा होगी.