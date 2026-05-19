ETV Bharat / state

हिमाचल प्रदेश में कल बंद रहेगी मेडिकल शॉप, देशभर में केमिस्ट ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ करेंगे हड़ताल

ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) ने अवैध एवं अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी के बढ़ते चलन के खिलाफ 20 मई को देशभर में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है. ऑनलाइन फार्मेसियों के अनियंत्रित संचालन और कारपोरेट कंपनियों द्वारा दवाओं पर दी जा रही भारी छूट के खिलाफ देश के 12.40 लाख से अधिक केमिस्ट और वितरक सड़कों पर उतरेंगे.

शिमला: देशभर में 20 मई को दवाइयां की दुकाने बंद रहेगी. देशभर के केमिस्ट ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ बुधवार को हड़ताल पर रहेंगे. ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (All India Organization of Chemists and Druggists) ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है. ऐसे में मरीजों को आपातकाल स्थिति में दवाइयां के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

इस देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश के दवा विक्रेताओं ने भी अपनी दुकानें पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है. हड़ताल के दौरान स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और देश के लाखों छोटे दवा व्यापारियों के वजूद को बचाने के लिए केंद्र सरकार से तुरंत प्रभावी कदम उठाने की मांग की जाएगी. संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगें नहीं मानीं, तो इस सांकेतिक हड़ताल को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल दिया जाएगा.

क्यों हो रहा ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध?

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस और ई-फार्मेसी कंपनियों द्वारा बिना वैध चिकित्सीय पर्चे के दवा बिक्री और होम डिलीवरी की आशंका अवैध दवा की सप्लाई से मरीजों की जान से खिलवाड़ का खतरा ऑनलाइन दवा पर भारी छूट देने की अनुचित नीति से लाइसेंसधारी और छोटे केमिस्ट्स की रोजी-रोटी पर संकट फर्जी व अप्रमाणित पर्चों का इस्तेमाल, एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग, नारकोटिक दवाओं की आसानी से उपलब्धता का खतरा बाजार में नकली दवाओं की आमद बढ़ने की भी आशंका

एआईओसीडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएस शिंदे और हिमाचल एआईओसीडी के महासचिव राजीव सिंघल, प्रदेशाध्यक्ष संजीव पंडित, महासचिव ऋषभ कालिया और संजौली दवा विक्रेता गोपाल का कहना है, 'विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस और ई-फार्मेसी कंपनियों द्वारा बिना किसी वैध और सत्यापित चिकित्सीय पर्चे के धड़ल्ले से दवा की बिक्री और होम डिलीवरी की जा रही है, जो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ है. इसके अलावा, इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट की अनुचित नीति के कारण पारंपरिक व लाइसेंसधारी छोटे केमिस्ट्स के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है'.

वहीं, ढालपुर में जिला कुल्लू दवा विक्रेता संघ ने डीसी को इस बारे ज्ञापन भी सौंपा और ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग रखी. वहीं, डीसी के माध्यम से केंद्र सरकार को भी ज्ञापन भेजा.

जिला कुल्लू दवा विक्रेता संख्या अध्यक्ष ऋषभ कालिया ने बताया, 'देशभर में ऑनलाइन माध्यमों से बिना किसी कड़े और उचित सरकारी नियंत्रण के दवाओं की धड़ल्ले से होम डिलीवरी की जा रही है. इससे फर्जी व अप्रमाणित पर्चों (प्रिस्क्रिप्शन) के इस्तेमाल, एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और नारकोटिक (नशीली) दवाओं की आसान उपलब्धता का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है. इसके अलावा, बाजार में नकली दवाओं की आमद बढ़ने की भी आशंका है. क्योंकि इस व्यवस्था में फार्मासिस्ट और मरीज के बीच का सीधा संवाद पूरी तरह समाप्त हो जाता है'.

ऋषभ कालिया ने कहा कि कॉर्पोरेट जगत और बड़ी ई-फार्मेसी कंपनियों की नीतियों के कारण आज छोटे दुकानदारों का कारोबार खतरे में है. उन्होंने कहा कि ये बड़ी कंपनियां भारी डिस्काउंट (छूट) देकर बाजार में एक अनुचित वित्तीय प्रतिस्पर्धा पैदा कर रही हैं. इस प्रिडेटरी प्राइसिंग के कारण छोटे, कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों के दवा दुकानदारों का अस्तित्व पूरी तरह खतरे में पड़ गया है.

ऋषभ कालिया का कहना हैं कि यदि इस पर तुरंत लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में आम जनता के लिए दवाओं की गुणवत्ता, शुद्धता और उनकी उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हो सकती है. वही, उन्होंने इस बारे केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है. उन्होंने ई-फार्मेसी से जुड़े GSR 817(E) नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने, कोविड काल में जारी की गई GSR 220(E) अधिसूचना को समाप्त करने और अवैध ई-फार्मेसी पर पूरी तरह रोक लगाने की भी मांग रखी.

ये भी पढ़ें: शिमला में सफाई व्यवस्था चरमराई, SEHB कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी, शहर में लगे कचरे के ढेर