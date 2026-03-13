जयपुर में 8000 नेत्र विशेषज्ञों का महाकुंभ: ग्लूकोमा के इलाज में आई नई माइक्रो-सर्जरी तकनीक, काला मोतिया अब नहीं छीनेगा आंखों की रोशनी
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में स्वस्थ आंखों के संदेश के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना.
Published : March 13, 2026 at 7:41 AM IST
जयपुर : गुलाबी नगरी के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में गुरुवार से अखिल भारतीय नेत्र विज्ञान सोसायटी की चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ‘एआईओसी 2026’ का भव्य आगाज हुआ. इस सम्मेलन के पहले ही दिन विशेषज्ञों ने देश में तेजी से बढ़ते ग्लूकोमा (काला मोतिया) के खतरों और उसके आधुनिक समाधानों पर महत्वपूर्ण चर्चा की.
90% मरीजों को पता ही नहीं चलती बीमारी : कॉन्फ्रेंस में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 1.2 करोड़ लोग ग्लूकोमा से जूझ रहे हैं. देश में अंधेपन के कुल मामलों में से 12.8 प्रतिशत के लिए यही बीमारी जिम्मेदार है. सबसे डरावना पहलू यह है कि करीब 90 प्रतिशत मरीजों को शुरुआती दौर में इस बीमारी का पता ही नहीं चल पाता, जिससे रोशनी धीरे-धीरे खत्म हो जाती है. लेकिन अब नई तकनीक से इसकी सर्जरी से बीमारी का इलाज बेहद आसान हो गया है.
गुरुवार को सीतापुरा स्थित जेईसीसी में ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की चार दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ‘एआईओसी 2026’ में विशेषज्ञों ने कुछ ऐसी ही जानकारियां साझा की. पहले दिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया जिसमें डॉक्टर्स ने 3100 से अधिक फलों को कतार में रखते हुए ‘हेल्दी आईज हैप्पी लाइफ़‘ नारा लिखा. जिसमें आखिरी फल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रखा. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि 8000 अनुभवी विशेषज्ञों का एक साथ आना चिकित्सा जगत के लिए अमूल्य अवसर है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों तक आधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है.
दुर्लभ केस और सरकार की पहल : कॉन्फ्रेंस के ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन डॉ. वीरेंद्र अग्रवाल और सेक्रेटरी डॉ. मुकेश शर्मा ने बताया कि 26 हॉल में एक साथ साइंटिफिक सेशन चल रहे हैं. इसमें 'इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट' और 'क्रैकर बर्स्ट ट्रॉमा' जैसे दुर्लभ मामलों पर भी चर्चा की गई. ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन डॉ. वीरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि पहले दिन कैटरेक्ट एंड एंटीरियर सेगमेंट सत्र में डॉ. तान्या कामथ ने इलेक्ट्रिक कैटरेक्ट के एक दुर्लभ केस पर चर्चा की. डॉ. संगीता एम ने कंजेनाइटल एनीरिडिया और सेंट्रल न्यूक्लियर कैटरेक्ट, डॉ. रेनुका जे ने इरिडोफंडल कोलोबोमा में कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की चुनौतियों पर, डॉ. थसनीम सुरैया ने क्रैकर बर्स्ट ट्रॉमा के बाद दृष्टि पुनर्निर्माण पर अपने अनुभव साझा किए.
नेत्र स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस : इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह बहुत बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले 8 हजार से ज्यादा विशेषज्ञ एक जगह शामिल हुए हैं. यहां अनुभवी डाक्टर्स आए हैं जिनके अनुभव का लाभ युवा डॉक्टर्स को मिलेगा. यह उनके लिए अमूल्य अवसर है. हमारी सरकार का संकल्प है कि सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाए. राजस्थान सरकार ने राज्य में नेत्र स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की है. सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में रोक सकने वाले अंधेपन को कम करना, आधुनिक नेत्र चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार करना, ग्रामीण क्षेत्रों तक नेत्र सेवाएं पहुंचाना और नेत्रदान को बढ़ावा देना शामिल है. इसके साथ ही बच्चों और श्रमिक वर्ग के लिए मुफ्त नेत्र जांच उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है. सरकार द्वारा लागू की जा रही प्रमुख योजनाओं में ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी के तहत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में केराटोप्लास्टी यानी कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेंटर और आई बैंक स्थापित किए जा रहे हैं.
माइक्रो-सर्जरी ने बदली राह : प्रसिद्ध विशेषज्ञ डॉ. पार्थ बिस्वास ने बताया कि अब ग्लूकोमा का इलाज पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गया है. नई माइक्रो-इम्प्लांट तकनीक के जरिए आंख के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करना आसान हो गया है. इसमें एक बहुत छोटा उपकरण आंख के भीतर लगाया जाता है, जो तरल पदार्थ के बहाव के लिए नया रास्ता बनाता है. 3डी इमेजिंग तकनीक की मदद से सर्जन अब बेहद सटीक तरीके से ऑपरेशन कर पा रहे हैं, जिससे जोखिम कम और सफलता की दर बढ़ गई है. नई प्रणाली में 3डी इमेजिंग तकनीक की मदद से सर्जन आंख की सूक्ष्म संरचना को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे इम्प्लांट को सटीक जगह पर लगाया जा सकता है. इससे ऑपरेशन अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनता है.
