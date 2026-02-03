ETV Bharat / state

समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ेगा? UP की राजनीति में आ रहा तीसरा मोर्चा !

यूपी में तीसरे मोर्चे के लिए लामबंदी तेज. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. एक ओर समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी बीच प्रदेश की राजनीति में एक संभावित तीसरे मोर्चे की चर्चा ने चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है. मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे समय से निर्भर रही समाजवादी पार्टी के सामने अब एआईएमआईएम, आज़ाद समाज पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों के एकजुट होने की संभावना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है. यूपी में तीसरे मोर्चे के लिए लामबंदी तेज. (ETV Bharat) एआईएमआईएम को बिहार में मिली चुनावी सफलता और महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में प्रदर्शन के बाद पार्टी का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है. इसी भरोसे के साथ एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. इस बीच कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज़ हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आज़ाद समाज पार्टी जॉइन कर सकते हैं. इसके साथ ही ये बात भी हवा में है कि वो फिर अपनी अलग पार्टी बनाकर तीसरे मोर्चे को और मज़बूती दे सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक पर पड़ सकता है. 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है. उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की करीब 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों के अलावा बहराइच, गोंडा, आज़मगढ़, जौनपुर और पूर्वांचल के अन्य इलाकों में भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी. शौकत अली का कहना है कि एआईएमआईएम का फोकस उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि “सपा मुसलमानों से वोट तो लेती है, लेकिन बदले में उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती.” उन्होंने सवाल उठाया कि रामपुर से आज़म खान को ही क्यों चुनाव लड़ना पड़ता है, कन्नौज जैसी सीटों से मुस्लिम नेताओं को मौका क्यों नहीं मिलता?