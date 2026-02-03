ETV Bharat / state

समाजवादी पार्टी का गणित बिगड़ेगा? UP की राजनीति में आ रहा तीसरा मोर्चा !

2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव विधानसभा होने हैं. यहां एआईएमआईएम और अन्य दल तीसरा मोर्चा लाने की तैयारी में लग गए हैं.

THIRD FRONT IN UP
यूपी में तीसरे मोर्चे के लिए लामबंदी तेज. (ETV Bharat)
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं. एक ओर समाजवादी पार्टी (सपा) सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार सत्ता में बने रहने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी बीच प्रदेश की राजनीति में एक संभावित तीसरे मोर्चे की चर्चा ने चुनावी समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है.

मुस्लिम वोट बैंक पर लंबे समय से निर्भर रही समाजवादी पार्टी के सामने अब एआईएमआईएम, आज़ाद समाज पार्टी और कुछ अन्य छोटे दलों के एकजुट होने की संभावना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है.

एआईएमआईएम को बिहार में मिली चुनावी सफलता और महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में प्रदर्शन के बाद पार्टी का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है. इसी भरोसे के साथ एआईएमआईएम अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है.

इस बीच कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर भी राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज़ हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि वे आज़ाद समाज पार्टी जॉइन कर सकते हैं. इसके साथ ही ये बात भी हवा में है कि वो फिर अपनी अलग पार्टी बनाकर तीसरे मोर्चे को और मज़बूती दे सकते हैं. यदि ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक पर पड़ सकता है.

200 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी

एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है. उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम उत्तर प्रदेश की करीब 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों के अलावा बहराइच, गोंडा, आज़मगढ़, जौनपुर और पूर्वांचल के अन्य इलाकों में भी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी.

शौकत अली का कहना है कि एआईएमआईएम का फोकस उन सीटों पर है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि “सपा मुसलमानों से वोट तो लेती है, लेकिन बदले में उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देती.” उन्होंने सवाल उठाया कि रामपुर से आज़म खान को ही क्यों चुनाव लड़ना पड़ता है, कन्नौज जैसी सीटों से मुस्लिम नेताओं को मौका क्यों नहीं मिलता?

दलित-मुस्लिम गठजोड़ पर ज़ोर

पिछले लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने बाबू सिंह कुशवाहा, पल्लवी पटेल समेत कई छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था. हालांकि अब बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बन चुके हैं, जबकि पल्लवी पटेल की ओर से गठबंधन टूटने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

THIRD FRONT IN UP
एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली. (ETV BHARAT)

शौकत अली ने साफ़ किया कि 2027 में पार्टी का मुख्य फोकस दलित-मुस्लिम वोट बैंक पर रहेगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई राजनीतिक दल साथ आना चाहता है तो उसका स्वागत है. चंद्रशेखर आज़ाद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस दिशा में पहल संभव है. यदि नसीमुद्दीन सिद्दीकी एआईएमआईएम जॉइन करते हैं, तो पार्टी को प्रदेश में नई मज़बूती मिल सकती है.

पंचायत से विधानसभा तक की रणनीति

एआईएमआईएम ने पहले पंचायत चुनाव में प्रदेश के सभी 75 जिलों में उम्मीदवार उतारने और उसके बाद विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने का ऐलान किया है.

शौकत अली का दावा है कि मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, बहराइच, बरेली, बदायूं सहित कई ज़िलों में पार्टी की स्थिति मज़बूत है. नगर निकाय चुनावों में भी एआईएमआईएम ने कई जगह पार्षद और काउंसलर पदों पर जीत दर्ज की है.

उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब सिर्फ़ “वोट बैंक” बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी चाहता है. उन्होंने सपा, कांग्रेस और बसपा पर आरोप लगाया कि इन दलों ने लंबे समय तक मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ़ वोट के लिए किया, लेकिन उनके मुद्दों पर ठोस काम नहीं किया. समाजवादी पार्टी भाजपा का खौफ दिखाती है और बीजेपी मुसलमानों से हिंदुओं को डराती है, उत्तर प्रदेश की यही राजनीति है, लेकिन अब मुसलमान समझ चुका है कि उसे किस ओर जाना है.

सपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

राजनीतिक विश्लेषक मोहसिन खान की मानें तो उत्तर प्रदेश के करीब 100 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ऐसे में अगर तीसरा मोर्चा मज़बूती से उभरता है, तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी के चुनावी गणित पर पड़ सकता है. सवाल यही है कि क्या तीसरा मोर्चा सपा के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर विपक्षी वोटों के बिखराव का फ़ायदा अंततः भाजपा को मिलेगा-इसका जवाब 2027 का चुनाव ही देगा.

