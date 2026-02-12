ETV Bharat / state

"यूपी में BJP को रोक सकता है दलित-मुस्लिम गठबंधन": AIMIM प्रदेश अध्यक्ष,शौकत अली

प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने गुरुवार को सहारनपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मुझे भी मालूम नहीं जिला प्रशासन हमें अनुमति क्यों नहीं दे रहा. पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हमारे कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, जबकि हम बड़े प्रोग्राम नहीं कर रहे केवल नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं.

'200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी' : AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने. जिसमें दलित और मुस्लिम यह एक नेचुरल एलाइंस होगा, तभी हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक सकते हैं. अगर हमारा गठबंधन किसी से नहीं हुआ तो हम उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि इसका फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ही लेंगे.

सहारनपुर : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सहारनपुर पहुंचे. गुरुवार को उन्हें कई कार्यक्रमों में शामिल होना था. लेकिन, जिला प्रशासन ने AIMIM कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी. जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार, सपा और कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला.

'बीजेपी और समाजवादी पार्टी AIMIM को रोकना चाहती हैं' : उन्होंने कहा कि अधिकारी यह कह देते हैं कि ऊपर से मना किया हुआ है. मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह किस बात की घबराहट है. सपा हमको बीजेपी की बी टीम कहती थी, लेकिन अब बीजेपी हमको परमिशन नहीं दे रही है तो ऐसे में अब क्या समझा जाए? उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी AIMIM को रोकना चाहती हैं उनको किस बात का खौफ है.

'बीजेपी की तरफ से विवाद बनाया जा रहा' : मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शौकत अली ने आरोप लगाया कि वो कोई विवाद नहीं है, बल्कि बीजेपी की तरफ से विवाद बनाया जा रहा है. सवाल ये है कि हिन्दुस्तान के संविधान में यह कहां लिखा है कि मैं किसी के नाम से मस्जिद नहीं बना सकता? हमारा इस्लाम भी इसकी इजाजत देता है, हमारा संविधान भी इजाजत देता है. उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि यह विवादित बात है या विवादित काम है तो आप हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में कानून बना दीजिए कि इन नामों से आप किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं कर सकते.





उन्होंने आगे कहा कि बाबर नाम से मस्जिद बनने में तकलीफ क्या है? मस्जिदें हम बीजेपी के कहने से थोड़ी बनाएंगे. बीजेपी तय करेगी कि हम अपना जीवन उनके तरीके से गुजारें. यह देश बीजेपी का नहीं बल्कि 144 करोड़ लोगों का देश है. शौकत अली ने आरोप लगाया कि ये लोग कानून को नहीं मानते और अपने आपको राष्ट्रवादी कहते हैं, हम देश प्रेमी हैं. आरोप लगाया कि मुसलमानों और दलितों को बिना वजह परेशान किया जा रहा है.



यह भी पढ़ें : सीएम योगी ने कहा- कयामत तक नहीं बन पाएगी बाबरी मस्जिद, कानून तोड़ने वाले जहन्नुम जाएंगे