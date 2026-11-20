AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बोले- सपा ने आजम खान का इस्तेमाल किया; वह आत्ममंथन करें
शौकत अली ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर लखनऊ में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का संयुक्त कार्यक्रम होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 12:24 PM IST
बहराइच: AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आगामी विधानसभा चुनावों और प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है. शौकत अली ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर एक साथ हमला बोलते हुए 2027 में अपने गठबंधन की जीत का दावा किया.
शौकत अली ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का संयुक्त कार्यक्रम होगा. उन्होंने दावा किया कि इस मंच से ऐसे बड़े ऐलान होंगे जो तथाकथित सेकुलर पार्टियों के लिए बड़ा झटका साबित होंगे.
उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समाज केवल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि बराबरी की कुर्सी पर बैठकर हिस्सेदार बनेगा. 2017 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए शौकत अली ने कहा कि जब सपा-कांग्रेस साथ लड़े थे, तब भी वह 220 से सिमटकर 47 सीटों पर आ गए थे. बीजेपी ने 325 सीटें जीती थीं.
उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 10 सालों में बीजेपी का संगठन और मजबूत हुआ है. ऐसे में वही पुराना गठबंधन 2027 में बीजेपी को कैसे रोक पाएगा. खुद को किसी की 'बी' टीम बताए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव आमने-सामने का नहीं, बल्कि त्रिकोणीय होगा.
शौकत अली ने दलित और मुस्लिम वोटों के समीकरण 20+20 यानी 40 प्रतिशत और वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत का गणित समझाते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी और AIMIM का 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ही 35-36 प्रतिशत वोट हासिल कर सत्ता में आने की ताकत रखता है.
जेल से बाहर आए सपा नेता आजम खान पर टिप्पणी करते हुए शौकत अली ने कहा कि सपा ने उनका केवल इस्तेमाल किया है. उन्होंने सलाह दी कि आजम खान को बीते 5 सालों में समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली, बीजेपी नेताओं से हुई कथित मुलाकातों और राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी के मुद्दे पर आत्ममंथन और ऑडिट करना चाहिए.
बहुजन समाज पार्टी को हाशिए पर बताते हुए शौकत अली ने आरोप लगाया कि बसपा ने कांशीराम के मिशन को दफन कर दिया है. उन्होंने कहा कि उनके मोर्चे ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री किसी गरीब, मजदूर, किसान या दलित का बेटा बनेगा, ताकि वह आम जनता का दर्द समझ सके.
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