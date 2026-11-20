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AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली बोले- सपा ने आजम खान का इस्तेमाल किया; वह आत्ममंथन करें

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली . ( Photo Credit: ETV Bharat )

बहराइच: AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने आगामी विधानसभा चुनावों और प्रदेश की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है. शौकत अली ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पर एक साथ हमला बोलते हुए 2027 में अपने गठबंधन की जीत का दावा किया.

शौकत अली ने कहा कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का संयुक्त कार्यक्रम होगा. उन्होंने दावा किया कि इस मंच से ऐसे बड़े ऐलान होंगे जो तथाकथित सेकुलर पार्टियों के लिए बड़ा झटका साबित होंगे.

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली. (Video Credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समाज केवल दरी नहीं बिछाएगा, बल्कि बराबरी की कुर्सी पर बैठकर हिस्सेदार बनेगा. 2017 के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए शौकत अली ने कहा कि जब सपा-कांग्रेस साथ लड़े थे, तब भी वह 220 से सिमटकर 47 सीटों पर आ गए थे. बीजेपी ने 325 सीटें जीती थीं. उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले 10 सालों में बीजेपी का संगठन और मजबूत हुआ है. ऐसे में वही पुराना गठबंधन 2027 में बीजेपी को कैसे रोक पाएगा. खुद को किसी की 'बी' टीम बताए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 का चुनाव आमने-सामने का नहीं, बल्कि त्रिकोणीय होगा.