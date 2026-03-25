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विवादित बयान पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष की सफाई; सपा पर साधा निशाना, बोले- "मुस्लिम वोटों के बल पर है पार्टी की बुनियाद"

मेरठ में भड़काऊ भाषण के मामले में थाना लोहिया नगर में दर्ज किया गया था मुकदमा.

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 8:14 PM IST

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आजमगढ़ : मेरठ में बीते दिनों AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया. भड़काऊ भाषण के मामले में उनके खिलाफ थाना लोहिया नगर में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद ETV भारत से बातचीत करते हुए शौकत अली ने अपनी सफाई दी है.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने कहा कि "उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि मैने यह भी कहा कि हम संवैधानिक तरीके से करेंगे."

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का बयान (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "मैने अपने समाज के लोगों से कहा है, जो शोषित वंचित समाज है, जिसके साथ प्रदेश के अंदर अन्याय हो रहा है. मैने उनसे कहा है कि 111 एमएलए जिसको दिया. उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में 2024 के चुनाव में वोट डाला. 111 एमएलए इनके जीत करके आये."

उन्होंने कहा कि लेकिन, "हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब हमारे लोग इनसे कहते हैं तो यह कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमने कहा था कि आप 11 एमएलए हमको जीत करके दे दीजिए तो फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे."

उन्होंने बताया कि "हमने कहा कि एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर होगा, संवैधानिक तरीके से. उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब यह था कि जब हमको पॉलीटिकल पावर हमको मिलेगा, हमारे विधायक होंगे. मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने बुलडोजर और एनकाउंटर पर सख्त टिप्पणी की है."

उन्होंने कहा कि "हमें आजादी भी नहीं है कि हम अपने हक की बात कह सकें. उन्होंने सवाल किया कि एक देश है एक कानून है लेकिन दो तरीके से अप्लाई क्यों हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह भी तो हमारे साथ अन्याय है, हम इसके लिये तो लड़ रहे हैं."

उन्होंने आरोप लगाया कि "हमारे देश में कानून है, न्यायालय है इसका इस्तेमाल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?

उन्होंने आरोप लगाया कि हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी कहती है कि तुम खामोश रहो और बीजेपी कहती है कि तुम पर हम मुकदमा कर देंगे. उन्होंने कहा कि हम भी कहते हैं अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिये. अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होना चाहिए."

उन्होंने कहा कि "हम हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. हमारे देश में संविधान है. संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा ने हमारे लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है, क्योंकि दोनों को AIMIM से नुकसान है."

उन्होंने कहा कि "समाजवादी पार्टी की बुनियाद मुस्लिम वोटों के बल पर है. उन्होंने कहा कि जिस दिन मुसलमान समाजवादी पार्टी से हट जाएगा पार्टी समाप्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि वह दिन बहुत दूर नहीं. उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में ना लिया होता तो आजमगढ़ की दस सीट न जीत पाते."

उन्होंने आरोप लगाया कि "भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर किसी को न्याय नहीं मिल रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसी की भी रही हो जुल्म का शिकार मुस्लिम समुदाय रहा है. उन्होंने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट डालते डालते थक गया है."

उन्होंने कहा कि "वह इस मामले में अपनी लीगल टीम से सलाह ले रहे हैं. इस दौरान उन्होंने पूरे प्रदेश में RTI डालकर एनकाउंटर के आंकड़े जुटाने की बात भी कही है. ओपी राजभर के बयान पर भी शौकत अली ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि वो हमारे बड़े भाई हैं."

यह था मामला : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने एक मेरठ में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से विवादित बयान दिया था. उन्होंने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खुले मंच से "एनकाउंटर का बदला एनकाउंटर" से लेने की बात कही थी. जिसके बाद मामले में उनके खिलाफ थाना लोहिया नगर में मामला दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें : AIMIM नेता शौकत अली का विवादित बयान; "हमें 11 विधायक दे दो, एनकाउंटर करने वालों का भी होगा एनकाउंटर", FIR दर्ज

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