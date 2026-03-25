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विवादित बयान पर AIMIM प्रदेश अध्यक्ष की सफाई; सपा पर साधा निशाना, बोले- "मुस्लिम वोटों के बल पर है पार्टी की बुनियाद"

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ( Photo credit: ETV Bharat )

आजमगढ़ : मेरठ में बीते दिनों AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली के एक बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया. भड़काऊ भाषण के मामले में उनके खिलाफ थाना लोहिया नगर में मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद ETV भारत से बातचीत करते हुए शौकत अली ने अपनी सफाई दी है. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने कहा कि "उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि मैने यह भी कहा कि हम संवैधानिक तरीके से करेंगे." AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली का बयान (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि "मैने अपने समाज के लोगों से कहा है, जो शोषित वंचित समाज है, जिसके साथ प्रदेश के अंदर अन्याय हो रहा है. मैने उनसे कहा है कि 111 एमएलए जिसको दिया. उन्होंने कहा कि 90 प्रतिशत मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को 2022 के चुनाव में 2024 के चुनाव में वोट डाला. 111 एमएलए इनके जीत करके आये." उन्होंने कहा कि लेकिन, "हमारे ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोलते नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जब हमारे लोग इनसे कहते हैं तो यह कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में हमने कहा था कि आप 11 एमएलए हमको जीत करके दे दीजिए तो फर्जी एनकाउंटर नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे." उन्होंने बताया कि "हमने कहा कि एनकाउंटर करने वाले का एनकाउंटर होगा, संवैधानिक तरीके से. उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मतलब यह था कि जब हमको पॉलीटिकल पावर हमको मिलेगा, हमारे विधायक होंगे. मैं एनकाउंटर के खिलाफ हूं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने बुलडोजर और एनकाउंटर पर सख्त टिप्पणी की है." उन्होंने कहा कि "हमें आजादी भी नहीं है कि हम अपने हक की बात कह सकें. उन्होंने सवाल किया कि एक देश है एक कानून है लेकिन दो तरीके से अप्लाई क्यों हो रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह भी तो हमारे साथ अन्याय है, हम इसके लिये तो लड़ रहे हैं."