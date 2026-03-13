राज्यसभा चुनाव में AIMIM किसको करेगी वोट? पार्टी ने दे दिया संकेत
Published : March 13, 2026 at 4:11 PM IST
पटना: राज्यसभा के 5 सीटों के लिए 16 मार्च को होने वाला चुनाव दिलचस्प हो गया है. एआईएमआईएम के पांच विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है. दोनों तरफ (एनडीए और महागठबंधन) से डोरे डाले जा रहे हैं. एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि जो सीमांचल के विकास की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे.
AIMIM ने दिया संकेत: एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव के साथ हमने बैठक की है. हम तो चाह रहे थे कि मेरा पार्टी से ही उम्मीदवार हो लेकिन हम लोगों के पास संख्याबल इतना नहीं था कि नॉमिनेशन कर सके. हमारा मानना है कि जो सीमांचल के हक और विकास की बात करेगा, पार्टी उसके साथ खड़े रहेगी.
"तेजस्वी यादव से बात हुई है. उनसे दो मुद्दे पर वक्त लिया है. हमारे विधायक क्षेत्र में हैं. उनके आने पर आज उनसे चर्चा होगी. फिर ओवैसी साहब से बातचीत की जाएगी."- अख्तरुल ईमान,प्रदेश अध्यक्ष,एआईएमआईएम
किसके साथ है AIMIM?: एनडीए की तरफ से भी क्या आप लोगों से बातचीत की गई है? इसपर अख्तरूल ईमान ने कहा चुनाव का समय है. बहुत सारे लोग बात करते हैं. मेरा तो खुला मामला है, जो सीमांचल की तकदीर तस्वीर और दलित माइनॉरिटी के लिए अच्छा काम करेगा. कोई स्कीम लाएगा तो फिर देखेंगे. हालांकि राज्यसभा चुनाव में पार्टी किसके पक्ष में वोट करेगी, इसको लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं.
सब ढाक के तीन पात: आप लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पहले मुलाकात की थी, उस समय भी सीमांचल के विकास का मुद्दा उठाया था, तो क्या सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है? अख्तरुल इमान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है. सब ढाक के तीन पात हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमने तो कहा था कि जाते-जाते कुछ कर जाइए.
नहीं होगा कोई खेला: 16 मार्च को क्या होगा? इसपर अख्तरुल इमान ने कहा कि यह आम चुनाव नहीं है. गिनती के लोग इसमें शामिल होंगे और 2 घंटे में ही सब कुछ हो जाएगा. अख्तरुल इमान ने कहा कि चुनाव में कोई खेला या पैसों के खेल के बारे में जिन लोगों को मालूम है, वे कर सकते हैं. हमारे यहां ऐसी तो कोई बात नहीं है.
महागठबंधन या NDA?: तो आप कह रहे हैं ना विपक्ष के साथ हैं ना सत्ता पक्ष के साथ? इस पर अख्तरुल इमान ने कहा जाहिर है, सदन में भी हम जहां खड़े थे, वहीं अभी भी खड़े हैं. अख्तरुल इमान ने कहा कि 16 मार्च को पता चल जाएगा कि हम किसके साथ हैं.
विधायकों के टूटने के डर पर क्या बोले ईमान: एनडीए के लोग कह रहे हैं जरूरत से अधिक वोट उनके पास है? इस पर अख्तरुल इमान का कहना है कि सत्ता का बल है. वे लोग साम दाम दंड भेद सब पर काम कर सकते हैं. विधायकों के टूटने के सवाल पर अख्तरूल इमान ने कहा कि नहीं हमारे विधायक सब एकजुट हैं. पहले भी विधायकों के टूटने के सवाल पर अख्तरूल ईमान ने कहा कि वह जमाना और बात पुरानी हो चुकी है. इस बार जो चुनाव जीतकर आए हैं, सब छन कर आए हैं. पहाड़ टलेगा लेकिन एआईएमआईएम के विधायक नहीं टलेंगे.
महागठबंधन के पास है 35 विधायक: बता दें कि आरजेडी के पास 25 विधायक हैं. वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पास 06 विधायक हैं. सीपीआई (एमएल) लिबरेशन के पास 2, सीपीआई (एम) के पास 1, आईआईपी के 01 विधायक हैं. महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं. राज्यसभा की पांचवीं सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की आवश्यकता है. ऐसे में एआईएमआईएम का समर्थन जरूरी हो जाता है. क्योंकि महागठबंधन को 6 और वोटों की जरूरत है. साथ ही बीएसपी का भी सपोर्ट जरूरी होगा.
