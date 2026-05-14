वंदे मातरम गायन का विरोध, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा- नहीं मानेंगे फरमान
बिहार विधानसभा में वंदे मातरम गायन का एआईएमआईएम ने विरोध किया. प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा हम एक ईश्वर (अल्लाह) की पूजा करते हैं.
Published : May 14, 2026 at 11:12 AM IST
किशनगंज: बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन शुरू हुई वंदे मातरम गायन की परंपरा का एआईएमआईएम ने विरोध किया है. पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में बुधवार को कहा कि वे केवल एक ईश्वर (अल्लाह) की पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते.
अख्तरुल ईमान ने दिया बड़ा बयान: अख्तरुल ईमान के साथ AIMIM विधायक सरवर आलम और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन भी मौजूद रहे. ईमान ने कहा कि हम दूसरों की मान्यताओं में दखल नहीं देते, फिर हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत फरमान बताया.
सरकार पर सवाल: अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है. उन्होंने मांग की कि वंदे मातरम गायन को वैकल्पिक बनाया जाए, ताकि जो गाना चाहे गाए और जो नहीं चाहे, उन पर कोई दबाव न पड़े.
“हमारी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं. हम मूर्तिपूजा नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करते हैं. जब हम दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं, तो हमारी मान्यताओं का भी सम्मान होना चाहिए. सरकार के ऐसे ‘फरमान’ को मानने के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए.”-अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम, प्रदेश अध्यक्ष
उर्दू शिक्षा पर उठाए सवाल: प्रदेश अध्यक्ष ने उर्दू भाषा के शिक्षकों की कमी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने नए मानक मंडल में उर्दू को शामिल करने की मांग की और कहा कि अल्पसंख्यक भाषा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए.
स्कूलों में वंदे मातरम् को अनिवार्य किए जाने के फैसले के खिलाफ, 208 डिग्री कॉलेजों से उर्दू के सिलेबस को हटाए जाने तथा हाई स्कूलों से उर्दू मानक मंडलों को समाप्त किए जाने के मुद्दे को लेकर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ़्रेंस आयोजित की गई— Akhtarul Iman (@AkhtarulImanMLA) May 13, 2026
Adil Hasan
Murshid Alam Sarwar Alam Ghulam Sarwar pic.twitter.com/kuB6t0Laj5
बढ़ते अपराध पर चिंता: कोचाधामन से AIMIM विधायक सरवर आलाम ने राज्य में बढ़ते अपराध ग्राफ पर गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि सरकार नशे पर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुकी है.
किशनगंज को पंजाब बनने का खतरा: सरवर आलाम ने चेतावनी दी कि यदि नशे और अपराध को नहीं रोका गया तो किशनगंज उड़ता पंजाब बन सकता है. उन्होंने प्रशासन से इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने की अपील की.
"राज्य में अपराध ग्राफ बढ़ता जा रहा है. सरकार की नशे पर कोई पकड़ नहीं है, यदि इसे नहीं रोका गया तो बिहार के किशनगंज को उड़ता पंजाब बनने से कोई नहीं रोक पायेगा."-सरवर आलम, विधायक, एआईएमआईएम
एआईएमआईएम का रुख स्पष्ट: एआईएमआईएम नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहेंगे. पार्टी ने विधानसभा में वंदे मातरम गायन को अनिवार्य बनाने का पुरजोर विरोध जारी रखने का संकल्प लिया है.
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