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वंदे मातरम गायन का विरोध, AIMIM प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा- नहीं मानेंगे फरमान

किशनगंज: बिहार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन शुरू हुई वंदे मातरम गायन की परंपरा का एआईएमआईएम ने विरोध किया है. पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में बुधवार को कहा कि वे केवल एक ईश्वर (अल्लाह) की पूजा करते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते.

अख्तरुल ईमान ने दिया बड़ा बयान: अख्तरुल ईमान के साथ AIMIM विधायक सरवर आलम और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन भी मौजूद रहे. ईमान ने कहा कि हम दूसरों की मान्यताओं में दखल नहीं देते, फिर हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है. उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत फरमान बताया.

अख्तरुल ईमान ने दिया बड़ा बयान (ETV Bharat)

सरकार पर सवाल: अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसे मुद्दों पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है. उन्होंने मांग की कि वंदे मातरम गायन को वैकल्पिक बनाया जाए, ताकि जो गाना चाहे गाए और जो नहीं चाहे, उन पर कोई दबाव न पड़े.

“हमारी कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं. हम मूर्तिपूजा नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करते हैं. जब हम दूसरों की आस्था का सम्मान करते हैं, तो हमारी मान्यताओं का भी सम्मान होना चाहिए. सरकार के ऐसे ‘फरमान’ को मानने के लिए किसी पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए.”-अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम, प्रदेश अध्यक्ष

उर्दू शिक्षा पर उठाए सवाल: प्रदेश अध्यक्ष ने उर्दू भाषा के शिक्षकों की कमी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने नए मानक मंडल में उर्दू को शामिल करने की मांग की और कहा कि अल्पसंख्यक भाषा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए.