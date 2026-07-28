ETV Bharat / state

प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव.. बांकीपुर उपचुनाव में किसका समर्थन करेंगे असदुद्दीन ओवैसी?

क्या करेगा एआईएमआईएम?: हालांकि एआईएमआईएम ने अभी तक बांकीपुर सीट के लिए अपने पत्ते नहीं खोले हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि कई दलों के लोग हमसे संपर्क में हैं. हम अपने कार्यकर्ताओं से विचार-विमर्श कर रहे हैं, उसके बाद हम पार्टी के प्रमुख का असदुद्दीन ओवैसी से भी बात करेंगे. बांकीपुर में समर्थन को लेकर पार्टी प्रमुख से बातचीत के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा.

40 से 50 हजार अल्पसंख्यक मतदाता: चुनावी और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर अनुमान के मुताबिक बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 40 से 50 हजार मुस्लिम मतदाता हैं. यानी कुल मतदाता का लगभग 12 से 15 प्रतिशत के आस पास हैं. 2025 के चुनाव में बांकीपुर में करीब 1.57 लाख वोट पड़े थे, जबकि कुल मतदाता करीब 3.79 लाख बताए गए हैं. इसलिए राजनीतिक दलों के लिए यह वोट बैंक निर्णायक से अधिक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

"हमारी पार्टी का समर्थन किस दल या प्रत्याशी के साथ होगा, अब तक इस पर फैसला नहीं लिया जा सका है. हम पहले अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. उसके बाद फिर पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब से रायशुमारी होगी. उसके बाद हम यह फैसला लेंगे कि प्रशांत या तेजस्वी किसके समर्थन में मुझे खड़ा होना है?"- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन

असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

उपचुनाव में क्यों नहीं उतारा प्रत्याशी?: इस सवाल पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि बांकीपुर में हमने प्रत्याशी इसलिए नहीं दिया कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारा संगठन मजबूत नहीं है. पटना के कुछ इलाके और फुलवारी इलाके में हम मजबूत हैं. वैसे पिछले राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने महागठबंधन का समर्थन किया था लेकिन उपचुनाव में परिस्थितियों अलग है.

मुस्लिम वोट बैंक पर प्रशांत किशोर की नजर (ETV Bharat)

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि बांकीपुर में एआईएमआईएम की एंट्री चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है. खासकर ऐसी स्थिति में जब प्रमुख दल अल्पसंख्यक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं. यह बात दीगर है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही एआईएमआईएम का समर्थन चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: