महागठबंधन के एडी सिंह की होगी जीत? वोटिंग से पहले बंद कमरे में तेजस्वी-अख्तरुल ईमान की हो गई मुलाकात

बिहार में राज्यसभा की पांचवीं सीट पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है. महागठबंधन इसको वापस पाना चाहती है, लेकिन AIMIM झटके दे रहा है?

तेजस्वी-AIMIM के बीच बैठक
तेजस्वी-AIMIM के बीच बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 11, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है. सभी गठबंधन अपने-अपने उम्मदीवार को जिताने के लिए एडीचोटी का जोर लगा रहे हैं. ऐसे में महागठबंधन की ओर से बड़ी खबर सामने आई है. वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के साथ बंद कमरे में मुलाकात हुई है.

तेजस्वी-AIMIM के बीच बैठक : बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होगा. पांचवें सीट की लड़ाई दिलचस्प हो गई है. राज्यसबा के आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह की जीत के लिए तेजस्वी यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं. 10 मार्च को पहले महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बैठक की थी और आज AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के साथ मीटिंग की है.

तेजस्वी यादव और औवैसी की पार्टी के बीच बैठक (ETV Bharat)

वोटिंग से पहले क्या AIMIM का क्या है संदेश : तेजस्वी यादव के साथ बैठक के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि पॉजिटिव बातचीत हुई है, जो भी बातचीत हुई है हम अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और इस मामले में पार्टी सुप्रीमो ओवैसी साहब को भी जानकारी देंगे. उसके बाद जो भी फैसला होगा लिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने ये भी संकेत दिया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना.

''तेजस्वी के साथ हमारी गुफ्तगू पॉजिटिव हुई है. जो भी कुछ हम लोग यहां कर रहे हैं उसकी सूचना अपने सर्वमान्य नेता असदुद्दीन ओवैसी को देंगे साथ ही हमारे जो विधायक हैं उन विधायकों से भी बात होनी है, उसके बाद तय करेंगे. इन्होंने मुझे बुलाया था. तब हमने कहा था कि हमें मौका दीजिए और हमारा साथ दीजिए. मैने तब कहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होगा, लेकिन जब बेगाने ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है तो जाहिर है कि वो अब बेगाना नहीं रहा.''- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष, AIMIM

5वें उम्मीदवार के लिए 6 वोटों की दरकार : राजद उम्मीदवार को 41 वोट चाहिए. AIMIM और बसपा का वोट मिल जाता है तो राज्यसभा की पांचवी सीट विपक्ष निकाल सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ बैठक में कांग्रेस के तीन विधायक भी नहीं आए थे और ओवैसी की पार्टी का फैसला भी अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए 5वीं सीट की लड़ाई दिलचस्प जरूर हो गयी है.

एनडीए भी जोर आजमाइश में जुटी : वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी पांचवी सीट के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है. छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम राज्यसभा चुनाव के प्रभारी बनाकर बिहार भेजा गया है. 5वीं सीट पर एनडीए की विजय नितिन नवीन के लिए भी काफी अहम है और इसे बंगाल चुनाव से पहले लिटमसटेस्ट माना जा रहा है.

