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अजमेर दरगाह पहुंचे AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान, पार्टी की जीत पर चढ़ाई चादर, कहा- राजस्थान तो झांकी है, UP अभी बाकी

वारिस पठान ने कहा- असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी.

Ajmer Dargah AIMIM spokesperson Waris Pathan
वारिस पठान ने दरगाह में चादर चढ़ाई (Etv Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2026 at 4:13 PM IST

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अजमेर: विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान हाजिरी देने पहुंचे. यहां उन्होंने ख्वाजा साहब की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश कर पार्टी की कामयाबी के लिए विशेष दुआ मांगी. दरगाह के खादिम सैयद एहसान मियां चिश्ती ने वारिस पठान और उनके साथ पहुंची टीम को जियारत कराई. वहीं, दरबार की दस्तारबंदी कर तबर्रुक भी भेंट किया.

दरगाह पर चादर चढ़ाई: राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दो पार्षद जीते हैं. राजस्थान के किसी भी चुनाव में ओवैसी की पार्टी को मिली यह पहली कामयाबी है. इस कामयाबी के बाद पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव जीते दोनों पार्षदों के साथ पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक वारिस पठान को अजमेर भेजकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़वाई. वारिस पठान ने असदुद्दीन ओवैसी और पार्टी की तरफ से दरगाह पर चादर चढ़ाकर शुक्रिया अदा किया.

वारिस पठान अजमेर दरगाह पहुंचे, AIMIM पर क्या बोले... (ETV Bharat Ajmer)

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ओवैसी की पहुंच पूरे देश में बढ़ती जा रही है: मीडिया से बात करते हुए वारिस पठान ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पहुंच पूरे देश में बढ़ती जा रही है. राजस्थान तो सिर्फ झांकी है, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी AIMIM को बड़ी कामयाबी मिलेगी. असदुद्दीन ओवैसी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेगी. वारिस पठान के इस बयान से साफ है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में अखिलेश यादव समेत विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें बढ़ाने जा रही है. दरगाह जियारत के दौरान वारिस पठान के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रशंसकों की भीड़ भी देखने को मिली.

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