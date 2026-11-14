मेरठ में AIMIM की रैली; नौचंदी मैदान में ओवैसी करेंगे शक्ति प्रदर्शन, नेता बोले- हम नए मोर्चे की ताकत से बदलाव लाएंगे
असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. ओवैसी आज (शनिवार) चुनावी शंखनाद करने वाले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 7:56 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 8:25 PM IST
मेरठ : सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने के बाद पश्चिमी यूपी के मेरठ में AIMIM रैली कर शक्ति प्रदर्शन कर रही है. नौचंदी मैदान में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. ओवैसी आज (शनिवार) चुनावी शंखनाद करने वाले हैं.
मिशन 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से कमर कर चुकी हैं. एक तरफ एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलाइंस और ऐसे में एक तीसरा मोर्चा भी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बना दिया है.
बता दें कि यूपी में तीसरा मोर्चा बनने के बाद लगातार इसकी चर्चा चल रही है. पूर्व में मेयर और पार्षद का चुनाव हुआ था, तो AIMIM का प्रत्याशी मेरठ में दूसरे नंबर पर रहा था. 11 पार्षद भी AIMIM के जीत कर आए थे. तभी से AIMIM की मेरठ पर निगाहें हैं.
ओवैसी यहां से चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं. तीन मंच बने हैंं तीनों पर आजाद समाज पार्टी और AIMIM के स्थानीय नेता मौजूद हैं. वहीं आसपास के जिलों से भी नेता पहुंचे हैं. बता दें कि 26 नवम्बर को लखनऊ में भी बड़ी रैली होनी है. आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी इस जनसभा में काफी संख्या में पहुंचे हैं.
फिलहाल दोनों दलों के नेता यहां एकजुटता का संदेश देने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं. पार्टी नेताओं को कहना है कि मेरठ की सरजमी बेहद ही महत्वपूर्ण है, चाहे 1857 की क्रांति की बात हो तब भी यहीं से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी और ऐसे में ओवैसी मेरठ से ही चुनावी शंखनाद करेंगे. सबसे पहले जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो पार्टी मेरठ में ही जीत दर्ज कराएगी.
इस रैली पर विपक्ष की भी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां एक तरफ ओवैसी की पार्टी के नेता दिल्ली समेत यूपी के अलग-अलग जिलों से पहुंचे हैं, वहीं आजाद समाज पार्टी की तरफ से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन भी अपने समर्थकों के साथ मौजूद हैं. AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और मीडिया पैनललिस्ट डॉ. शोएब जमाई ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन पर तीखे प्रहार किए. वहीं AIMIM के सचिव नजाकत अली ने कहा कि उनके दादा देश को आजाद कराने के लिए जेल तक गए हैं. हम नए मोर्चे की ताकत से बदलाव लाएंगे. उन्होंने भी सपा-कांग्रेस को जमकर कोसा.
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