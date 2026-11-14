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मेरठ में AIMIM की रैली; नौचंदी मैदान में ओवैसी करेंगे शक्ति प्रदर्शन, नेता बोले- हम नए मोर्चे की ताकत से बदलाव लाएंगे

मेरठ में AIMIM की रैली. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाने के बाद पश्चिमी यूपी के मेरठ में AIMIM रैली कर शक्ति प्रदर्शन कर रही है. नौचंदी मैदान में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी रैली कर रहे हैं. असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं. ओवैसी आज (शनिवार) चुनावी शंखनाद करने वाले हैं.

मिशन 2027 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अब पूरी तरह से कमर कर चुकी हैं. एक तरफ एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलाइंस और ऐसे में एक तीसरा मोर्चा भी AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने बना दिया है.

मेरठ में AIMIM की रैली. (Video Credit; ETV Bharat) बता दें कि यूपी में तीसरा मोर्चा बनने के बाद लगातार इसकी चर्चा चल रही है. पूर्व में मेयर और पार्षद का चुनाव हुआ था, तो AIMIM का प्रत्याशी मेरठ में दूसरे नंबर पर रहा था. 11 पार्षद भी AIMIM के जीत कर आए थे. तभी से AIMIM की मेरठ पर निगाहें हैं. ओवैसी यहां से चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं. तीन मंच बने हैंं तीनों पर आजाद समाज पार्टी और AIMIM के स्थानीय नेता मौजूद हैं. वहीं आसपास के जिलों से भी नेता पहुंचे हैं. बता दें कि 26 नवम्बर को लखनऊ में भी बड़ी रैली होनी है. आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी इस जनसभा में काफी संख्या में पहुंचे हैं.