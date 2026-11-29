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गंदगी और बद्बू का हब बना बुरहानपुर ग्राम पंचायत, AIMIM ने कचरे के बीच बैठ किया प्रदर्शन

सफाई कराने की मांग को लेकर एआईएमआईएम का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

बुरहानपुर: बुरहानपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द के अधिकांश वार्डों में इन दिनों साफ-सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है. इन वार्डों में नियमित साफ सफाई नहीं होने से सड़को पर गंदगी का अंबार लग रहा है. जिससे क्षेत्र में बदबू फैलने के साथ ही बिमारियों का खतरा पैदा हो गया है. इसको लेकर रविवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के नेताओं ने कचरे में बैठकर प्रदर्शन किया.

एआईएमआईएम ने प्रशासन को दिया कचरा हटाने का अल्टीमेटम

इस दौरान एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष डॉ. जीशान खान ने प्रशासन को कचरा हटाने का अल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि सोमवार तक अगर कचरा नहीं हटाया तो एआईएमआईएम कचरा उठाकर पंचायत के गेट के पास फेंकेगी. साथ ही उन्होंने पूरे गांव में नियमित साफ-सफाई कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. आजाद नगर में पिछले कई दिनों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहन नहीं पहुंच रहा