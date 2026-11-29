गंदगी और बद्बू का हब बना बुरहानपुर ग्राम पंचायत, AIMIM ने कचरे के बीच बैठ किया प्रदर्शन
बुरहानपुर के ग्राम पंचायत एमागिर्द के अधिकांश वार्डों में नियमित साफ-सफाई कराने की मांग को लेकर एआईएमआईएम का प्रदर्शन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 10:38 PM IST
बुरहानपुर: बुरहानपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत एमागिर्द के अधिकांश वार्डों में इन दिनों साफ-सफाई व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है. इन वार्डों में नियमित साफ सफाई नहीं होने से सड़को पर गंदगी का अंबार लग रहा है. जिससे क्षेत्र में बदबू फैलने के साथ ही बिमारियों का खतरा पैदा हो गया है. इसको लेकर रविवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पार्टी के नेताओं ने कचरे में बैठकर प्रदर्शन किया.
एआईएमआईएम ने प्रशासन को दिया कचरा हटाने का अल्टीमेटम
इस दौरान एआईएमआईएम जिलाध्यक्ष डॉ. जीशान खान ने प्रशासन को कचरा हटाने का अल्टीमेटम दिया है. उनका कहना है कि सोमवार तक अगर कचरा नहीं हटाया तो एआईएमआईएम कचरा उठाकर पंचायत के गेट के पास फेंकेगी. साथ ही उन्होंने पूरे गांव में नियमित साफ-सफाई कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.
आजाद नगर में पिछले कई दिनों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहन नहीं पहुंच रहा
दरअसल एमागिर्द ग्राम पंचायत क्षेत्र के आजाद नगर में पिछले कई दिनों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन वाहन नहीं पहुंच रहा है. स्थानीय ग्रामीणों ने कुछ दिन तक तो कचरा अपने घरों में संभाल कर रखा, लेकिन घर में अधिक समय कचरा रखने से होने वाले नुकसान के डर से लोगो ने प्रमुख सड़क के किनारे ही कचरा फेंकना शुरू कर दिया. इससे सड़कों पर गंदगी फैल गई है.
पंचायत की तरफ से कचरा नहीं उठाए जाने के चलते यहां कचरे का अंबार लगना शुरू हो गया है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों व आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या के निराकरण के लिए एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने रविवार को कचरे में बैठकर धरना दिया और ग्राम पंचायत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
बुरहानपुर जनपद सीईओ ने दिए साफ- सफाई के निर्देश
मामले में बुरहानपुर जनपद सीईओ संजय सिंह ने बताया "सरकार ने ग्राम पंचायत को डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए वाहन उपलब्ध कराया है. रोजाना साफ- सफाई के निर्देश दिए गए हैं. मामला मेरे संज्ञान में आया है. सरपंच और सचिव को रोजाना साफ-सफाई व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं, जल्द ही साफ सफाई करा दी जाएगी."