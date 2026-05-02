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'मौलाना तौसीफ की मौत की जांच हो, दोषियों को मिले सजा', AIMIM ने बरेली में उठाई मांग

AIMIM ने रेलमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, पदाधिकारियों और सदस्यों ने किया प्रदर्शन.

मौलाना तौसीफ की मौत पर AIMIM का प्रदर्शन
मौलाना तौसीफ की मौत पर AIMIM का प्रदर्शन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 2:47 PM IST

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Updated : May 2, 2026 at 3:45 PM IST

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बरेली: ट्रेन यात्रा के दौरान हुई मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की संदिग्ध मौत को लेकर अब सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है, मामले को कथित भीड़ हिंसा से जोड़ते हुए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.

AIMIM के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी (VIDEO Credit: ETV Bharat)

मारपीट से मौलाना तौसीफ की हुई मौत: जानकारी के अनुसार, बिहार के किशनगंज निवासी मौलाना तौसीफ रजा मजहरी की मौत उस समय हुई, जब वह बरेली में आयोजित एक उर्स में शामिल होकर ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे, पार्टी नेताओं का आरोप है कि यात्रा के दौरान ट्रेन संख्या 04314 में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी जान चली गई, घटना के बाद उनका शव बरेली रेलवे स्टेशन के पास मिला, जिससे मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग: इस घटना के विरोध में AIMIM के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी और जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम एडवोकेट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने रेलमंत्री के नीम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा. इसमें पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है.

AIMIM के नेताओ का कहना है कि मृतक ने घटना से पहले अपने परिवार को फोन कर हमले की जानकारी दी थी, लेकिन समय पर मदद नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई, इस पर सवाल उठाते हुए AIMIM नेताओं ने ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत बताई है.

ज्ञापन में रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाने, ट्रेनों और स्टेशनों पर सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी रखी गई है, AIMIM ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

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Last Updated : May 2, 2026 at 3:45 PM IST

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