'गरीब की बीवी सबकी भाभी हो जाती है', AIMIM के अख्तरुल ईमान ने ऐसा क्यों कहा?
अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस बार चुन-चुनकर टिकट दिया गया है. पार्टी नहीं टूटेगी, पिछली बार से मेंबर सबक लेंगे. पढ़ें पूरी खबर
Published : December 2, 2025 at 3:54 PM IST
पटना : ''गरीब की बीवी सबकी भाभी हो जाती है. हम लोग जब कमजोर पड़े हैं तो सब ललचाई नजर से देख रहे हैं. हम लोगों को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे.'' ये कहना है एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का.
5 पर जीत, विधायक इधर-उधर तो नहीं जाएंगे : दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर कब्जा जमाया है. इसके बाद सुगबुगाहट तेज हो गई कि पार्टी में टूट होगी. विधायक फिर से दूसरी पार्टी का दामन थामेंगे. इसी सवाल के जवाब में विधायक अख्तरुल ईमान ने स्पष्ट संदेश दिया.
2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम के खाते में 5 सीटें गई थी. हालांकि बाद में उसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे. ऐसे में पिछली बार जैसा हाल इस बार भी ना हो इसको लेकर पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है. ईटीवी भारत ने अख्तरुल ईमान से बातचीत भी की.
''बार-बार हादसा नहीं होता है. हादसा से सबक लिया जाता है. हम लोगों ने भी हादसे से सबक लिया है. इस बार चुन-चुनकर टिकट दिया गया है. हादसे से हमारे मेंबर भी सबक लेंगे क्योंकि पिछली बार जो चुनकर चले गए थे उनका क्या हाल हुआ सब देख रहे हैं.''- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम
'नाम प्रेम है अच्छे से सदन चलाएंगे' : सीमांचल के इलाके में एआईएमआईएम की दोबारा शानदार प्रदर्शन से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान गदगद हैं और वहां की जनता को बधाई दे रहे हैं. कहा कि सीमांचल के विकास की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी. प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष बनने में एआईएमआईएम ने भी सपोर्ट किया है. इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा, आदमी तो संजीदा लगते हैं, नाम भी प्रेम है. लंबा अनुभव है, हम लोगों को उम्मीद है अच्छी ढंग से सदन को चलाएंगे.
'नीतीश कुमार जहीन राजनेता हैं' : नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल में 6 मंत्री पद खाली रखा है और कहा जा रहा है कि छोटे दलों पर उनकी नजर है और प्रालोभन लोगों दिया जा सकता है? इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा नीतीश कुमार जहीन राजनेता हैं, कुछ न कुछ उनके मन में चलता रहता है.
नीतीश कुमार को सपोर्ट भी आप लोगों ने किया है? इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि नैतिकता के आधार पर हमने समर्थन दिया है. पहले भी समर्थन दिया था, शराबबंदी को लेकर सपोर्ट किया था, जातीय गणना को लेकर दिया था. हमारे लीडर ने कहा है सीमांचल की समस्याओं के समाधान के लिए सपोर्ट दूंगा.
'इस बार हम लोग यूनाइट हैं और मुट्ठी बंद है' : यदि नीतीश कुमार की तरफ से ऑफर आता है तब क्या करेंगे? इस पर अख्तरुल इमान ने कहा कि हमारी उन्हें जरूरत ही नहीं है वैसे भी हमें कोई ऑफर करने की हिम्मत भी नहीं करेगा. इस बार हम लोग यूनाइट हैं और मुट्ठी बंद है.
