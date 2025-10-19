बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले AIMIM को बड़ा झटका, पूर्व प्रत्याशी तमन्ना हाशमी ने दिया इस्तीफा
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM को बड़ा झटका लगा है. पार्टी के नेता तमन्ना हाशमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.
Published : October 19, 2025 at 3:10 PM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से महज 18 दिनों पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को एक बड़ा झटका लगा है. पार्टी के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी तमन्ना हाशमी ने रविवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. हाशमी ने AIMIM नेतृत्व पर टिकट बेचने, पार्टी की मूल विचारधारा से भटकने और मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है.
तमन्ना हाशमी, जो पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) से जुड़ी रहीं, ने कहा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व और पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए AIMIM का दामन थामा था, लेकिन अब पार्टी एक व्यावसायिक संगठन बनकर रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने वफादार और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि बाहरी उम्मीदवारों को टिकट बेचकर उतारा जा रहा है.
"पार्टी ने पहले दावा किया था कि RJD द्वारा तोड़े गए चार विधायकों के बदले इस बार 40 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन अंततः पार्टी ने सिर्फ 35 सीटों पर ही उम्मीदवार दिए. AIMIM ने बिहार के मुसलमानों के साथ धोखा किया है. पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो केवल उगाही करने के लिए बैठे हैं. उन्हें न मुसलमानों की फिक्र है और न ही संगठन की."- तमन्ना हाशमी, पूर्व नेता, AIMIM,
तम्नना ने क्या कहा: अपने इस्तीफे की वजह स्पष्ट करते हुए तमन्ना हाशमी ने कहा कि पार्टी ने कहा था कि चार के बदले हम 24 सीटें जीतेंगे, लेकिन 50 सीटें भी नहीं लड़ रही. पार्टी की विचारधारा ही समझ में नहीं आ रही. हमने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया है जिनका बिहार में कोई वजूद नहीं. पार्टी को खुद के दम पर लड़ना चाहिए. पार्टी में कई लोग उगाही करने के लिए बैठे हैं, जिन्हें सिद्धांतों या मुसलमानों से कोई मतलब नहीं. इन्हीं बातों से आहत होकर मैं इस्तीफा दे रही हूं.
मीनापुर सीट पर RJD-JDU में कांटे की टक्कर: मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, जो मुजफ्फरपुर जिले के तहत आता है, इस बार NDA (JDU)) और महागठबंधन (RJD) के बीच कांटे की टक्कर का केंद्र बिंदु बन चुका है. 2020 के चुनाव में RJD के राजीव कुमार ने JDU के मनोज कुमार को 15,512 वोटों के अंतर से हराया था, जो सीट की साख को RJD का गढ़ साबित करता है. हालांकि, JDU ने 2025 में फिर से दावेदारी ठोकी है और विकास व कल्याण योजनाओं के नाम पर मुस्लिम-यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है.
मीनापुर से उम्मीदवारों की सूची:
- RJD (महागठबंधन): राजीव कुमार (वर्तमान विधायक, 2020 में विजयी).
- JD(U) (NDA): मनोज कुमार (2020 में उपविजेता, सीट पर मजबूत पकड़ का दावा).
- AIMIM: अब्दुल वहीद (पार्टी की पहली सूची में नामित, लेकिन हाशमी के इस्तीफे से मुस्लिम वोटों का विभाजन संभावित).
विश्लेषकों का मानना है कि मीनापुर में मुस्लिम मतदाताओं (लगभग 25%) की भूमिका निर्णायक होगी. AIMIM का उम्मीदवार उतारना RJD के लिए वोट-विभाजन का खतरा पैदा कर सकता है, जबकि JD(U) इसे NDA की एकजुटता के रूप में पेश कर रही है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, जिसमें मीनापुर शामिल है.
AIMIM की बिहार यात्रा और मुस्लिम वोटों की राजनीति: AIMIM ने 2020 के बिहार चुनाव में सीनांचल क्षेत्र में सफलता हासिल कर मुस्लिम वोटों को प्रभावित किया था, जहां पार्टी ने अमौर समेत पांच सीटें जीतीं. असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में पार्टी ने 'सेकुलर वोट बचाओ' के नारे पर जोर दिया, लेकिन 2025 में गठबंधन की असफलता और सीटों की सीमित संख्या ने आंतरिक असंतोष बढ़ा दिया. हाशमी का इस्तीफा AIMIM के लिए तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश को झटका दे सकता है.
दूसरी ओर, बिहार की राजनीति में JDU और RJD का दशकों पुराना मुकाबला जाति-आधारित गठजोड़ों पर टिका है. RJD यादव-मुस्लिम समीकरण पर निर्भर है, जबकि JDU EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) और महादलित वोटों को मजबूत करने पर फोकस कर रही है. 2020 में NDA की संकीर्ण जीत (125 सीटें) के बाद 2025 में जन सुराज जैसी नई पार्टियां त्रिकोणीय संघर्ष पैदा कर रही हैं. मीनापुर जैसे सीटों पर परिणाम न केवल स्थानीय समीकरण बदल सकते हैं, बल्कि पूरे बिहार की सत्ता संतुलन को प्रभावित करेंगे. वोटिंग के बाद 14 नवंबर को नतीजे आएंगे.
ये भी पढ़ें:
AIMIM प्रत्याशी के नामांकन में बिरयानी के लिए मची लूट, खाने के लिए टूट पड़ी भीड़
बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बनाया थर्ड फ्रंट, इस पार्टी के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक एलायंस