बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण से पहले AIMIM को बड़ा झटका, पूर्व प्रत्याशी तमन्ना हाशमी ने दिया इस्तीफा

मुजफ्फरपुर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग से महज 18 दिनों पहले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) को एक बड़ा झटका लगा है. पार्टी के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी तमन्ना हाशमी ने रविवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. हाशमी ने AIMIM नेतृत्व पर टिकट बेचने, पार्टी की मूल विचारधारा से भटकने और मुस्लिम मतदाताओं को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है.

तमन्ना हाशमी, जो पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (HAM) से जुड़ी रहीं, ने कहा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व और पार्टी के सिद्धांतों पर विश्वास करते हुए AIMIM का दामन थामा था, लेकिन अब पार्टी एक व्यावसायिक संगठन बनकर रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने वफादार और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि बाहरी उम्मीदवारों को टिकट बेचकर उतारा जा रहा है.

तमन्ना हाशमी का बयान (ईटीवी भारत)

"पार्टी ने पहले दावा किया था कि RJD द्वारा तोड़े गए चार विधायकों के बदले इस बार 40 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन अंततः पार्टी ने सिर्फ 35 सीटों पर ही उम्मीदवार दिए. AIMIM ने बिहार के मुसलमानों के साथ धोखा किया है. पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो केवल उगाही करने के लिए बैठे हैं. उन्हें न मुसलमानों की फिक्र है और न ही संगठन की."- तमन्ना हाशमी, पूर्व नेता, AIMIM,

तम्नना ने क्या कहा: अपने इस्तीफे की वजह स्पष्ट करते हुए तमन्ना हाशमी ने कहा कि पार्टी ने कहा था कि चार के बदले हम 24 सीटें जीतेंगे, लेकिन 50 सीटें भी नहीं लड़ रही. पार्टी की विचारधारा ही समझ में नहीं आ रही. हमने ऐसे लोगों के साथ गठबंधन किया है जिनका बिहार में कोई वजूद नहीं. पार्टी को खुद के दम पर लड़ना चाहिए. पार्टी में कई लोग उगाही करने के लिए बैठे हैं, जिन्हें सिद्धांतों या मुसलमानों से कोई मतलब नहीं. इन्हीं बातों से आहत होकर मैं इस्तीफा दे रही हूं.

मीनापुर सीट पर RJD-JDU में कांटे की टक्कर: मीनापुर विधानसभा क्षेत्र, जो मुजफ्फरपुर जिले के तहत आता है, इस बार NDA (JDU)) और महागठबंधन (RJD) के बीच कांटे की टक्कर का केंद्र बिंदु बन चुका है. 2020 के चुनाव में RJD के राजीव कुमार ने JDU के मनोज कुमार को 15,512 वोटों के अंतर से हराया था, जो सीट की साख को RJD का गढ़ साबित करता है. हालांकि, JDU ने 2025 में फिर से दावेदारी ठोकी है और विकास व कल्याण योजनाओं के नाम पर मुस्लिम-यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है.