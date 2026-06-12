महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक पात्र, उन्हें मैं राजा नहीं मानता: AIMIMप्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बड़ा बयान
सत्ता में बैठे लोग संविधान को नहीं मानते, हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, घर सब कुछ छीन सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 7:47 PM IST
बहराइच: जनपद में एक बार फिर महाराजा सुहेलदेव और दरगाह को लेकर सियासत तेज हो गई है. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक पात्र हैं, वह उन्हें राजा नहीं मानते.
जानकारी के अनुसार, 14 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी की मटेरा में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है. जिसको लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली शुक्रवार को बहराइच पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सलार मसूद गाजी की दरगाह की एएसआई सर्वे की मांग के प्रश्न पर कहा, सत्ता में बैठे लोग संविधान को नहीं मानते. सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं. हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, घर सब छीन सकते हैं.
शौकत अली ने कहा कि 500 साल से सलार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगता है और मेले में तमाम धर्म के मानने वाले आते हैं. जिसमें 70% हिंदू भाई होते हैं. अभी तक सूर्य कुंड की बात नही थी, लेकिन अब यह नई बात आ रही है. यह एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, जिसके द्वारा देश की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.
डीएनए को लेकर पूछे गए प्रश्न में उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए चेक कराने की जरूरत नहीं है. डीएनए वो लोग चेक कराएं जिन लोगों को अपने पर शक है. उन्होंने कहा कि पासियों से पूछिए कि राजा सुहेलदेव कौन थे, पासी थे? ओम प्रकाश राजभर के आने से पहले जहां भी उनकी मूर्तियां होती थी, वहां लिखा रहता था, ‘सुहेलदेव पासी’. पासी समाज आज भी उनको पासी मानता है.
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने यह भी कहा कि वह राजा सुहेलदेव को राजा नहीं मानते. अगर राजा सुहेलदेव होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला होता. सभी राजाओं ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, लेकिन राजा सुहेलदेव का कोई किला नही है. यह काल्पनिक राजा हैं. कुछ भी लिख देने से इतिहास नहीं बन जाता".
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