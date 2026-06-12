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महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक पात्र, उन्हें मैं राजा नहीं मानता: AIMIMप्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का बड़ा बयान

बहराइच: जनपद में एक बार फिर महाराजा सुहेलदेव और दरगाह को लेकर सियासत तेज हो गई है. AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने शुक्रवार को विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला और कहा महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक पात्र हैं, वह उन्हें राजा नहीं मानते.

जानकारी के अनुसार, 14 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी की मटेरा में एक कार्यक्रम का आयोजन होना है. जिसको लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली शुक्रवार को बहराइच पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सलार मसूद गाजी की दरगाह की एएसआई सर्वे की मांग के प्रश्न पर कहा, सत्ता में बैठे लोग संविधान को नहीं मानते. सरकार उनकी है, कुछ भी कर सकते हैं. हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह, घर सब छीन सकते हैं.

शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIMIM (VIDEO Credit: ETV Bharat)

शौकत अली ने कहा कि 500 साल से सलार मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगता है और मेले में तमाम धर्म के मानने वाले आते हैं. जिसमें 70% हिंदू भाई होते हैं. अभी तक सूर्य कुंड की बात नही थी, लेकिन अब यह नई बात आ रही है. यह एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, जिसके द्वारा देश की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है.