ओवैसी के नेता अरशद राणा ने उत्तर प्रदेश सचिव पद से दिया इस्तीफा, पार्टी नेताओं पर लगाए परेशान करने के आरोप
उन्होंने कहा, AIMIM के कुछ नेता मुझसे मनगढ़ंत सवाल पूछ रहे हैं. इससे दुखी होकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 5:18 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:52 PM IST
मुजफ्फरनगर : आल इंडिया मजलिस-ए-इतहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव अरशद राणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए दिन-रात एक कर काम किया. लेकिन उत्तर प्रदेश एमआईएम के कुछ नेताओं के जरिए मुझसे मनगढ़ंत सवाल पूछे जा रहे हैं. इससे दुखी होकर मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मैं पार्टी का सिपाही हूं और इसके लिए काम करता रहूंगा.
अरशद राणा ने कहा कि संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम किया. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश AIMIM के कुछ नेताओं की ओर से उनसे मनगढ़ंत सवाल पूछे जा रहे हैं, जिससे वह आहत हैं. अरशद राणा ने बताया कि इसी नाराजगी और दुख के चलते उन्होंने मंगलवार सुबह अपने प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा देने का फैसला किया. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका इस्तीफा लिखित रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि उन्होंने मीडिया के सामने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है.
उन्होंने कहा कि वह पार्टी के एक सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे. उनके बयान से यह संकेत मिलता है कि पद छोड़ने के फैसले के बावजूद वह पार्टी से जुड़े रहकर अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं. अरशद राणा मीरापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी रह चुके हैं और क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सक्रिय रहे हैं. ऐसे में उनके इस्तीफे के ऐलान को जनपद की राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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