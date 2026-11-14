मेरठ में AIMIM चीफ ओवैसी की रैली; तीसरे मोर्चे का चुनावी आगाज, भारी भीड़ का अनुमान
मेरठ से ही नहीं मेरठ के आसपास के जिलों से भी उन्हें सुनने लोग यहां आएंगे. रैली से दूर तक मैसेज जाने वाला है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 11:05 AM IST
मेरठ: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान रोज बढ़ रहा है. मेरठ के नौचंदी मैदान में शनिवार को AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं. इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है.
मिशन 2027 को लेकर एक तरफ जहां भाजपा नीत एनडीए गठबंधन है. वहीं, समाजवादी पार्टी और इंडिया एलाइंस भी तैयार है. ऐसे में तीसरा मोर्चा भी बन चुका है. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन लिया है.
असदुद्दीन ओवैसी बिना देर किए पश्चिमी यूपी के मेरठ से विपक्ष के इंडिया एलायंस और सत्ता पक्ष के NDA गठबंधन को एक रैली करके अपनी पावर का एहसास कराने की तैयारी कर चुके हैं. शनिवार को बड़ी जनसभा मेरठ में होने जा रही है, जिसको लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह है.
AIMIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव इंतजार अंसारी ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी मेरठ पहुंच रहे हैं. तैयारी पूरी कर ली गई है. व्यापक स्तर पर तैयारी की गई हैं. उन्होंने कहा कि जब पूर्व में मेयर और पार्षद का चुनाव हुआ था, तब AIMIM का प्रत्याशी मेरठ में दूसरे नंबर पर रहा था. वहीं, 11 पार्षद भी AIMIM से जीते थे.
तभी से मेरठ की जनता बेसब्री से अपने नेता का इंतजार कर रही है. सभी में खासा उत्साह है. उन्होंने कहा कि यूं भी कह सकते हैं कि जो गठबंधन कल हुआ है, उसका आगाज मेरठ से होने जा रहा है. इसके बाद 26 नवंबर को लखनऊ में भी बड़ी रैली होगी.
पार्टी के नेताओं का कहना है कि यहां भारी भीड़ उमड़ेगी. आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहेंगे. इससे मैसेज दूर तक जाएगा और तमाम सियासी पार्टियों को यह एहसास हो जाएगा कि इस बार 2027 के चुनावों में परिवर्तन तय है.
पार्टी नेताओं को कहना है कि मेरठ की सरजमीं बेहद ही महत्वपूर्ण है. चाहे 1857 की क्रांति की बात हो, तब भी यहीं से आजादी की लड़ाई की शुरुआत हुई थी. ऐसे में ओवैसी मेरठ से ही चुनावी शंखनाद करेंगे और सबसे पहले जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो सबसे पहले पार्टी मेरठ में ही जीत दर्ज होगी.
ओवैसी की पार्टी के पार्षद और नेता फजल करीम ने कहा कि एक सप्ताह से लगातार गांव-गांव, डोर-टू-डोर जाकर पार्टी वर्कर्स ओवैसी की इस रैली के बारे में प्रचार कर रहे थे. बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे. वह कहते हैं कि 2017 में भी ओवैसी की एक बड़ी रैली इसी ग्राउंड पर हुई थी.
पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष शहजाद इदरीसी कहते हैं कि लोग ओवैसी के दीवाने हैं. मेरठ से ही नहीं मेरठ के आसपास के जिलों से भी उन्हें सुनने लोग यहां आएंगे. रैली से दूर तक मैसेज जाने वाला है. वह कहते हैं कि ओवैसी एक ब्रांड हैं.
पार्टी के कार्यकर्ता बिलाल ने कहा कि सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह भी कहते हैं कि कम से कम कोई तो ऐसा नेता है, जो उनके हकों के लिए आवाज उठाता आ रहा है. मोहम्मद राशिद कहते है कि इस बार जीत हमारी होगी.
माना जा रहा है कि कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं को इस रैली में पहुंचने का निर्देश तो दे दिया होगा. इससे कह सकते हैं कि यहां अच्छी-खासी संख्या में लोगों का हुजूम ओवैसी को सुनने को उमड़ सकता है.
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