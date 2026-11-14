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मेरठ में AIMIM चीफ ओवैसी की रैली; तीसरे मोर्चे का चुनावी आगाज, भारी भीड़ का अनुमान

मेरठ में AIMIM चीफ ओवैसी की रैली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान रोज बढ़ रहा है. मेरठ के नौचंदी मैदान में शनिवार को AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी चुनावी शंखनाद करने वाले हैं. इसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है.

मिशन 2027 को लेकर एक तरफ जहां भाजपा नीत एनडीए गठबंधन है. वहीं, समाजवादी पार्टी और इंडिया एलाइंस भी तैयार है. ऐसे में तीसरा मोर्चा भी बन चुका है. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन लिया है.

असदुद्दीन ओवैसी बिना देर किए पश्चिमी यूपी के मेरठ से विपक्ष के इंडिया एलायंस और सत्ता पक्ष के NDA गठबंधन को एक रैली करके अपनी पावर का एहसास कराने की तैयारी कर चुके हैं. शनिवार को बड़ी जनसभा मेरठ में होने जा रही है, जिसको लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह है. मेरठ से संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) AIMIM के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुख्य महासचिव इंतजार अंसारी ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी मेरठ पहुंच रहे हैं. तैयारी पूरी कर ली गई है. व्यापक स्तर पर तैयारी की गई हैं. उन्होंने कहा कि जब पूर्व में मेयर और पार्षद का चुनाव हुआ था, तब AIMIM का प्रत्याशी मेरठ में दूसरे नंबर पर रहा था. वहीं, 11 पार्षद भी AIMIM से जीते थे. तभी से मेरठ की जनता बेसब्री से अपने नेता का इंतजार कर रही है. सभी में खासा उत्साह है. उन्होंने कहा कि यूं भी कह सकते हैं कि जो गठबंधन कल हुआ है, उसका आगाज मेरठ से होने जा रहा है. इसके बाद 26 नवंबर को लखनऊ में भी बड़ी रैली होगी. पार्टी के नेताओं का कहना है कि यहां भारी भीड़ उमड़ेगी. आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहेंगे. इससे मैसेज दूर तक जाएगा और तमाम सियासी पार्टियों को यह एहसास हो जाएगा कि इस बार 2027 के चुनावों में परिवर्तन तय है.