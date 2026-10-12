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AIMIM चीफ ओवैसी की ललकार; बाबा आ जाओ संभल, अखिलेश जाओ गोरखपुर, मजलिस दोनों जगह आपको हराएगी

AIMIM चीफ ओवैसी की ललकार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आजमगढ़: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ के अमोड़ा में जनसभा की. इस दौरान ओवैसी ने एक तीर से दो शिकार किए. सीएम योगी और अखिलेश यादव में अयोध्या से चुनाव लड़ने की बयानबाजी के बीच ओवैसी ने दोनों नेताओं को चुनौती दे डाली. ओवैसी ने सीएम योगी को कहा बाबा आ जाओ संभल, अखिलेश गोरखपुर जाओ, मजलिस दोनों जगह से आपको चुनाव हराएगी.

ओवैसी ने सीएम योगी को संभल से चुनाव लड़ने और अखिलेश यादव के गोरखपुर से चुनाव लड़ने का चैलेंज देकर सियासी तड़का लगा दिया है. ओवैसी के इस बयान को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में पार्टी की भूमिका और सपा के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जा रहा है.