AIMIM चीफ ओवैसी की ललकार; बाबा आ जाओ संभल, अखिलेश जाओ गोरखपुर, मजलिस दोनों जगह आपको हराएगी
AIMIM प्रमुख ने कहा कि दिल्ली में हुई कार्रवाई पर कहा कि इससे प्रदर्शनकारियों के हौसले नहीं टूटेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:59 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 9:37 AM IST
आजमगढ़: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आजमगढ़ के अमोड़ा में जनसभा की. इस दौरान ओवैसी ने एक तीर से दो शिकार किए. सीएम योगी और अखिलेश यादव में अयोध्या से चुनाव लड़ने की बयानबाजी के बीच ओवैसी ने दोनों नेताओं को चुनौती दे डाली. ओवैसी ने सीएम योगी को कहा बाबा आ जाओ संभल, अखिलेश गोरखपुर जाओ, मजलिस दोनों जगह से आपको चुनाव हराएगी.
ओवैसी ने सीएम योगी को संभल से चुनाव लड़ने और अखिलेश यादव के गोरखपुर से चुनाव लड़ने का चैलेंज देकर सियासी तड़का लगा दिया है. ओवैसी के इस बयान को विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में पार्टी की भूमिका और सपा के साथ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में देखा जा रहा है.
अखिलेश पर बरसे ओवैसी: असदुद्दीन ओवैसी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर कहा कि युवाओं को अपनी जवानी अपने माता-पिता के नाम कुर्बान करनी चाहिए, न कि किसी राजनीतिक नेता के नाम. उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का इस्तेमाल सत्ता तक पहुंचने के लिए किया, लेकिन उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दिया.
ओवैसी ने अपने संबोधन के जरिए लोगों से राजनीतिक रूप से जागरूक होने और अपने नेतृत्व को खुद आगे बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद आवाज उठानी होगी.
दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए AIMIM प्रमुख ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से प्रदर्शनकारियों के हौसले नहीं टूटेंगे. ओवैसी ने उन विपक्षी दलों को भी सवालों के घेरे में लिया, जो दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान उनके साथ मौजूद थे. उन्होंने विपक्षी दलों के रुख पर सवाल उठाते हुए अपने संबोधन में राजनीतिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाया.
अमोड़ा की जनसभा में ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव, मुस्लिम समाज के अधिकारों, युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और विपक्षी दलों की भूमिका जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी. उनके संबोधन में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना प्रमुख रूप से केंद्र में रहा.
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