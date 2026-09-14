भोपाल में ओवैसी के दौरे पर घमासान, सभा रद्द कराने मिल गए सुर, AIMIM बोली- रोक कर दिखाओ
मुस्लिम त्योहार कमेटी और हिंदू संगठनों की प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति पर पुनर्विचार करने की मांग, AIMIM बोला-जोरदार होगा कार्यक्रम, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 3:10 PM IST
भोपाल: एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के 15 सितंबर को प्रस्तावित भोपाल दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है. कई सामाजिक संगठनों ने इस यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है. बता दें कि, मंगलवार दोपहर करीब 2ः30 बजे ओवैसी राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचेंगे और शाम 7ः30 बजे सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है. लेकिन प्रस्तावित सभा से पहले मुस्लिम त्योहार कमेटी और हिंदू संगठनों ने प्रशासन से कार्यक्रम की अनुमति पर पुनर्विचार करने की मांग की है. हालांकि एआईएमआईएम ने साफ कहा है कि, ओवैसी की सभा तय कार्यक्रम के मुताबिक होगी.
भड़काउ मुद्दे उठने की संभावना से रोक की मांग
ओवैसी की सभा में उत्पीड़न, अन्याय और संवैधानिक अधिकारों के कथित उल्लंघन से जुड़े मुद्दे उठाए जाने की संभावना है. विकास के नाम पर धार्मिक स्थलों को हटाने, घरों पर बुलडोजर कार्रवाई, मुसलमानों पर दर्ज कानूनी मामलों और माब लिंचिंग जैसी घटनाओं को लेकर वे सरकार पर निशाना साध सकते हैं. यह सभा मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम के समान नागरिक संहिता के खिलाफ चलाए गए अभियान के समापन कार्यक्रम के तौर पर प्रस्तावित है.
आज मध्य प्रदेश ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के इंचार्ज जनाब सैयद मिन्हाज उद्दीन साहब हैदराबाद से भोपाल तशरीफ़ ला रहे हैं। दोपहर 2:50 बजे राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल पर उनका आगमन होगा।— MohsinAliKhan (@imohsinalikhan) September 14, 2026
इसके बाद शाम 5 बजे कुरावर में UCC के खिलाफ़ ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही…
विवादित बयान से बिगड़ सकता है माहौल
मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी ने गृह मंत्री, कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देकर कार्यक्रम रद्द करने की मांग की है. कमेटी का कहना है कि ओवैसी के पूर्व सार्वजनिक भाषणों और बयानों को लेकर विवाद की स्थितियां सामने आती रही हैं. मौजूदा समय में गणेश उत्सव चल रहा है, ऐसे में अगर सभा में कोई ऐसा बयान आता है जिसे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना जाए, तो भोपाल के शांतिपूर्ण माहौल पर असर पड़ सकता है.
हिंदू संगठनों ने भी जताया विरोध
संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भोपाल पुलिस कमिश्नर से कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने की मांग की है. उनका कहना है कि, ''गणेश उत्सव के दौरान शहर की शांति और धार्मिक सौहार्द बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए.'' उन्होंने टी. राजा सिंह के कार्यक्रम का हवाला देते हुए ओवैसी के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है.
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एआईएमआईएम का पलटवार, जोरदार कार्यक्रम होगा
एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने विरोध पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि, ''ओवैसी लोकतंत्र में चुने हुए लोकसभा सदस्य हैं और किसी संगठन के कहने पर उन्हें देश में कहीं जाने से नहीं रोका जा सकता.'' उन्होंने कार्यक्रम रद्द करने की मांग करने वालों को कांग्रेस का स्लीपर सेल बताया और आरोप लगाया कि, ''ऐसे लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा के लिए रास्ता तैयार किया था.'' मोहसिन अली ने दावा किया कि, 15 सितंबर को भोपाल में ओवैसी का जोरदार कार्यक्रम होगा और शासन-प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा.
टी. राजा सिंह का उदाहरण देकर अनुमति रद्द करने की मांग
मुस्लिम त्योहार कमेटी ने प्रशासन के सामने विधायक टी. राजा सिंह के कार्यक्रम का उदाहरण भी रखा है. उसका तर्क है कि यदि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते टी. राजा सिंह की सभा को अनुमति नहीं दी गई थी, तो ओवैसी के कार्यक्रम पर भी इसी आधार पर पुनर्विचार होना चाहिए. वहीं, कमेटी ने भोपाल की गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द का हवाला देते हुए प्रशासन से अनुमति पर पुनर्विचार करने की अपील की है.