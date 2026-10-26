कैराना में सपा-भाजपा पर जमकर बरसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बोले- चीन की सेना को अरुणाचल से बाहर करें मोदी
कहा-समाजवादी पार्टी से हटकर समाजवादी यादव परिवार होना चाहिए
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:15 AM IST|
Updated : October 26, 2026 at 10:34 AM IST
शामली: कैराना पहुंचे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने आरोप लगाया कि 2013 के दंगों में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे. कोई भी दंगे के बाद विस्थापित हुए मुसलमानों का हाल-चाल लेने के लिए नहीं पहुंचा. सरकार में मौजूद 42 मुसलमान विधायक अगर सड़कों पर उतर आते तो शायद दंगों की नौबत नहीं आती.
ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा. कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? चीन की सेना क्यों अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस आई है और भारतीय सेवा के जवानों को पेट्रोलिंग करने में भी दिक्कत करती है. वहां के लोगों को भी सताया जा रहा है. इस पर मोदी जी खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा. कहा कि क्यों बाबा अपने दोस्त मोदी जी को नहीं कहते कि चीन की सेना का एनकाउंटर कर उसे अरुणाचल प्रदेश से बाहर कर दें.
शामली के कैराना में झाड़खेड़ी रोड पर रैली में ओवैसी ने अपनी पार्टी के कैराना से प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. औवैसी ने कहा, मजलिस के जिम्मेदार के साथ-साथ भारत के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कह रहा हूं यह अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर क्या हो रहा है?
कहा, मोदी जी डरो मत, जिनपिंग से हिम्मत और हौसला दिखाओ. निकालकर फेंको इन चीनी फौजियों को. अगर नहीं हटा सकते चीन को तो गद्दी छोड़ो, हम किसी बहादुर को लाकर बिठाएंगे.
सीएम योगी को भी ओवैसी ने घेरा. कहा, बाबा बार-बार बोलते हैं कि मैं यूपी में एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दूंगा. बाबा हम आपको थोड़ा मैथमेटिक्स बताते. कहा 2024 में उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन इकोनामी का हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ. फिर 2025, इसके बाद 2027, अब कह रहे हैं 2029. हम बाबा से कह रहे हैं कि 2029 में भी नहीं होगा. बाबा आप भी मोदी जी की तरह फेंकना शुरू कर दिए. लंबी-लंबी छोड़ रहे हैं.
ओवैसी ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा. कहा कि अखिलेश यादव से मैं कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से हटकर समाजवादी यादव परिवार लिखना चाहिए. एक जमाना था जब आजमगढ़ से एक मुसलमान जीतता था. अब अखिलेश के भाई वहां से एमपी बन गए. एक जमाना था बदायूं सीट से मुसलमान एमपी बनता था. अब अखिलेश के भाई वहां से एमपी बन गए.
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