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कैराना में सपा-भाजपा पर जमकर बरसे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, बोले- चीन की सेना को अरुणाचल से बाहर करें मोदी

सभा में असदुद्दीन ओवैसी ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली: कैराना पहुंचे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. ओवैसी ने आरोप लगाया कि 2013 के दंगों में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे. कोई भी दंगे के बाद विस्थापित हुए मुसलमानों का हाल-चाल लेने के लिए नहीं पहुंचा. सरकार में मौजूद 42 मुसलमान विधायक अगर सड़कों पर उतर आते तो शायद दंगों की नौबत नहीं आती.

असदुद्दीन ओवैसी (Video Credit; ETV Bharat) ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भाजपा सरकार को जमकर घेरा. कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? चीन की सेना क्यों अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस आई है और भारतीय सेवा के जवानों को पेट्रोलिंग करने में भी दिक्कत करती है. वहां के लोगों को भी सताया जा रहा है. इस पर मोदी जी खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? इस मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी घेरा. कहा कि क्यों बाबा अपने दोस्त मोदी जी को नहीं कहते कि चीन की सेना का एनकाउंटर कर उसे अरुणाचल प्रदेश से बाहर कर दें.

शामली के कैराना में झाड़खेड़ी रोड पर रैली में ओवैसी ने अपनी पार्टी के कैराना से प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया. औवैसी ने कहा, मजलिस के जिम्मेदार के साथ-साथ भारत के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कह रहा हूं यह अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर क्या हो रहा है? कहा, मोदी जी डरो मत, जिनपिंग से हिम्मत और हौसला दिखाओ. निकालकर फेंको इन चीनी फौजियों को. अगर नहीं हटा सकते चीन को तो गद्दी छोड़ो, हम किसी बहादुर को लाकर बिठाएंगे.