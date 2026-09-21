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बीवी की आंख में आंख डाल तीनों टाइम बोलो-'आई लव यू';: कानपुर में ओवैसी का चुटीला अंदाज

कानपुर: सुबह, दोपहर और रात में सोने से पहले अपनी बीवी की आंख में आंख डाल के कहो-'आई लव यू माय डियर'. शहर के बाबूपुरवा के बागही ईदगाह मैदान में एक दिन पहले रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अलग ही अंदाज में नजर आए. उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की जमीन तैयार करने पहुंचे ओवैसी ने मौजूद भीड़ से पहले बीवी को आई लव यू कहने के लिए कहा. फिर उनसे 'आई लव मोहम्मद' के नारे भी लगवाए.

कानपुर में औवैसी की सभा (Video Credit; ETV Bharat)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन औवैसी सभा में लोगों को यही नुस्खा बताते नजर आए. इसके साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों को मजलिस के पक्ष में बेखौफ होकर वोट डालने का बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया.

दरअसल, भाषण के बीच में ओवैसी ने अचानक भीड़ से पूछा कि कितने लोग शादीशुदा हैं? इसके बाद मुस्कुराते हुए बोले-'मैंने भोपाल के जलसे में बीवियों के बारे में कुछ कहा था. अब एक और बात बोल के जा रहा हूं. सुबह में, दोपहर में और रात में सोने से पहले अपनी बीवी को एक जुमला जरूर बोलना आंख में आंख डाल कर 'आई लव यू, माय डियर'. बोलेंगे? बोलेंगे? शर्माएंगे तो नहीं ना? बोलेंगे ना? बोलना, डरना नहीं बाबू. आई नो आई लव यू, यू लव मी सब मालूम है मेरे को'