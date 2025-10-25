ETV Bharat / state

राजस्थान को ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिलाने का लक्ष्य, खेती और गोपालन पर नजर

ऑर्गेनिक स्टेट होने से बढ़ेगा आर्थिक विकास: डॉ गुप्ता का कहना है कि राजस्थान राज्य अगर ऑर्गेनिक प्रदेश की कतार में जल्द से जल्द आता है, तो इसके कई फायदे होंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखे जाएंगे. इससे निर्यात के क्षेत्र में आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा. उन्होंने कहा कि आज किसान को उपज का ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिले और वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें, यह नजरिया अब जोर दे रहा है. अतुल गुप्ता ने कहा कि जैविक खेती से ही राज्य को जैविक स्टेट का दर्जा मिलेगा. ऐसा तब भी मुमकिन होगा, जब राज्य का किसान खेती से जुड़ा रहे और धरती को निरोगी बनाया जाएगा. साथ ही गौवंश का संवर्धन होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार 2030 तक राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि राजस्थान साल 2030 तक भारत का पहला 'संपूर्ण जैविक राज्य' बनने की ओर बढ़ रहा है, जो पीएम नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्री अमित शाह की 'गौ आधारित अर्थव्यवस्था' की नीति से प्रेरित है.

गुप्ता का कहना है कि राजस्थान में देश की 11 फीसदी कृषि योग्य भूमि है और राज्य में 50 प्रतिशत सकल सिंचित क्षेत्र है. साथ ही 30 फीसदी शुद्ध सिंचित क्षेत्र है. इस तरह प्रदेश में कुल 177.78 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती की जाती है. राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार 3.07 हेक्टयर है. कृषि जोत के आधार पर मरुभूमि देश में चौथे स्थान पर है. उन्होंने कहा कि परिषद 2030 तक प्रदेश को पूर्ण जैविक राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है. जैविक खेती को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने साल 2017 में जैविक कृषि नीति जारी की थी, लेकिन इसका वास्तविक रूप अभी तक धरातल पर देखने के नहीं मिला है.

जयपुर: राजस्थान को जैविक प्रदेश यानी ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है. इस दिशा में काम कर रही संस्था अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद लगातार प्रदेश में जैविक कृषि नीति लागू करने पर जोर दे रही है. परिषद के अंतरराष्ट्रीय संयोजक डॉ अतुल गुप्ता ने बताया कि भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ देश में रासायनिक खेती को पूरी तरह से बंद करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है.

गौशालाओं का जैविक खेती से कनेक्शन: डॉ गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में राजस्थान में 6000 से अधिक रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, जिनमें से 70% ग्रामीण जैविक कृषि से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं. आने वाले 5 सालों में 25 लाख हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 1.20 लाख किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है और 2027 तक यह संख्या 5 लाख तक पहुंचाने का रोडमैप तैयार किया गया है. राज्य के 75 जिलों में 'गौ-ग्राम' योजना के तहत जैविक कृषि क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति मिशन के तहत राजस्थान को अभी तक 870 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता हासिल हो चुकी है.

प्रधानमंत्री के विजन पर हो रहा काम-कृषि मंत्री: राज्य को ऑर्गेनिक प्रदेश का दर्जा दिलाने की मांग से जुड़े सवाल पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि, प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर रुझान बढ़ाएं. उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों की तरह राजस्थान का भी कृषि महकमा इसी दिशा में काम कर रहा है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहा है. इसके लिए जरूरी है कि आर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक खाद का ही खेती में इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो.

गायों के संरक्षण पर जोर: डेयरी और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि जैविक राज्य की ओर राजस्थान बढ़ रहा है. इस दिशा में गौवंश के संरक्षण के लिए काफी काम किया जा रहा है. गौशालाओं को प्रोत्साहन देने की कड़ी में बड़े गोवंश को 50 रुपए और छोटे गोवंश के लिए 25 रुपए का अनुदान सरकार दे रही है. उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर गौशाला खोलने के लिए सरकार 90 लाख रुपए तक का अनुदान जारी कर रही है. इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला के लिए एक करोड़ 56 लाख रुपए की सरकारी की योजना है. साथ ही पहले चल रही गौशालाओं में विकास कार्यों के लिए भी सरकार 9 लाख रुपए तक का अनुदान जारी कर रही है. मंत्री ने जानकारी दी कि जिला स्तर पर गौशालाओं को समृद्ध बनाया जा रहा है. गोकाष्ठ निर्माण के लिए भी सरकार गौशालाओं को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार गौ माता और गौशालाओं के लिए पूरी तरह से समर्पित है.

सिक्किम को ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा: सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सिक्किम एकमात्र पूर्ण जैविक राज्य है. जिसे जनवरी 2016 में 100 फीसदी जैविक राज्य घोषित किया गया था और यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने अपनी समस्त कृषि भूमि को जैविक प्रमाणित किया है. इसके अलावा कई अन्य राज्य जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं. ये राज्य अपनी कृषि भूमि के एक हिस्से को जैविक प्रमाणित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं. इसके अलावा उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी इस दिशा में काम कर रहे हैं.